Músics moderns amb fonament de tradició a Terrassa

Passejar els sentits aquest dijous a la Nova Jazz Cava de Terrassa permetrà adonar-se’n, qui no ho hagi fet ja, de la capacitat de reproducció d’aquesta música amb mutacions, versions, adaptacions, enriquiments, sediments i altres elements de formulacions diverses. Un arbre, una miríada de branques. ModernJazzam és més que una reunió de joves talents. Aquesta formació està integrada majoritàriament per estudiants del Conservatori Superior del Liceu de Barcelona que es van conèixer durant les proves d’accés als estudis superiors de música i aquest dijous (22 hores) obrirà la jam session de la Nova Jazz Cava.
Els sentits passejats per la sala palparan les notes de grans noms de la història del jazz, pilars elementals d’aquest gènere. ModernJazzam, en format de quartet, presenta una proposta basada en alguns dels més coneguts estàndards del jazz, “construint un recorregut per diferents èpoques i estètiques del gènere a través de compositors fonamentals com Duke Ellington, Billy Strayhorn, Charles Mingus, Thelonious Monk, Wayne Shorter, John Coltrane o Miles Davis”, segons explica el Club de Jazz Terrassa, organitzador del concert.
Llenguatges
El quartet planteja una vetllada convertida en una declaració de principis: “Un homenatge a la tradició jazzística i als músics que han marcat la seva formació i el seu desenvolupament artístic”. El repertori transitarà pel swing, el hard bop, el post-bop “i altres llenguatges que han contribuït a definir la història del jazz modern”.
Oriol Ventura és un baterista ben conegut pel públic habitual de la Nova Jazz Cava, on ha participat en prop d’una trentena de sessions dels dijous, tant al capdavant de les formacions encarregades d’obrir la jam session com durant la seva etapa a la Fredi’s Jazz Band de Matadepera. Ho tornarà a fer al mateix local el 9 de juliol amb el projecte El Jazz del Futur. Amb Ventura pujaran aquest dijous a l’escenari Martí Brunat al saxo tenor, Arnau Santarrosa al piano i Jordi Marqués al contrabaix. Després del concert de ModernJazzam, la nit escalfada de jazz continuarà amb la “jam” oberta, l’espai de comunicació i improvisació entre els músics assistents.