La gran festa musical de l'OCT48 a Terrassa: Litus, David Carabén, Maika Makovski i molt més

No cal un número rodó de celebració per filar encara més prim en l'aposta. Enguany, l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) posa en marxa el seu 14è Festival d'Estiu a la Seu d'Ègara amb un seguit de propostes que, per descomptat, conté actuacions musicals, però també una conferència i, sobretot, l'ànim divulgatiu que guia tots els passos d'aquesta formació que l'any passat va complir 25 anys de vida. Aquest sí que és un número rodó. Per celebrar-ho, l'OCT48 ha organitzat un macroconcert amb David Carabén, Litus, Maika Makovski, Carola Ortiz, Miquel Pujadó, Magalí Sare i Sense Sal.
La cita festiva, titulada La Ruta 48, tindrà lloc el 16 de juliol, a partir de les 22 hores, a la Seu d'Ègara. El propòsit de l'orquestra no és un altre que recordar en gran els concerts que ha realitzat amb els convidats en els últims anys. Un quart de segle dona per imaginar molts programes "i tenir el gust de tocar molta música, tot descobrint mica en mica un munt de persones; unes persones que han anat escrivint les seves pròpies músiques en el camí". En un quart de segle, hom també es troba companys de viatge "amb qui compartir l'essència de la música prescindint d'aquestes etiquetes d'estil que el món musical ens va posant a tots plegats", explica l'orquestra.
L'OCT48 ha organitzat un macroconcert amb David Carabén, Litus, Maika Makovski, Carola Ortiz, Miquel Pujadó, Magalí Sare i Sense Sal
"La música és música i la seva essència, la part emotiva on ens arriba, és la mateixa estigui feta en èpoques, formats o persones diferents". Aquesta màxima resumeix l'interès general d'una formació oberta que considera precisament aquesta flexibilitat un tresor que vol seguir cultivant. Per això, durant els últims anys ha unit la sonoritat de les seves cordes "a creadors i creadores d'una musicalitat meravellosa". Són David Carabén, Liitus, Maika Makovski, Carola Ortiz, Miquel Pujadó, Magalí Sare i el conjunt Sense Sal, els mateixos que contribuiran a la festa del 16 de juliol a la Seu d'Ègara.
Tastets a la Coral de Prodis
Hi haurà, però, unes quantes activitats més, abans i després d'aquesta cita. La Coral de Prodis ha estat l'escenari escollit, el 9 de juliol (22 hores), per a l'espectacle Tastets del Festival d'Estiu, protagonitzat pel quartet de corda de l'OCT48 i concebut com "una petita vetllada de sopar musical". El públic podrà escoltar una música propera idònia per a la relaxació. Serà un moment per delectar el paladar musical, avança la formació.
El trio de corda oferirà el 10 de juliol, a les 12 hores, el concert "A prop teu" al casal municipal Anna Murià. L'OCT48 té clar que "poder tenir en compte les persones que ens han precedit és una riquesa en qualsevol societat".
La conferència inaugural del programa, no obstant això, tindrà lloc el 13 de juliol, a les 18 hores, també a la BCT i, com no, amb la presència d'uns dels divulgadors musicals més rellevants del país: Joan Vives
Un concert familiar, l'11 de juliol, a les 12 hores, serà la següent proposta del cicle, que es desenvoluparà a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) i consistirà a un concert "per gaudir de la música clàssica de manera lúdica i divertida". Judith Ortega al violí i Julià Borràs al violoncel seran els encarregats de desgranar el repertori, recomanat en especial per a persones a partir de 6 anys.
La conferència inaugural del programa, no obstant això, tindrà lloc el 13 de juliol, a les 18 hores, també a la BCT i, com no, amb la presència d'uns dels divulgadors musicals més rellevants del país: Joan Vives. El periodista i musicòleg pronunciarà la conferència "Johann Sebastian Bach i el seu temps: l'etern diàleg" en una vetllada que es completarà amb un concert d'alumes de Grau Superior. Serà, segons els organitzadors, "una oportunitat per gaudir de la música combinant reflexió, aprenentatge i experiència artística en directe".
Concert itinerant
El 16 de juliol, la festa de la Ruta 48 esdevindrà l'acte de més projecció d'un programa que continuarà l'endemà amb "Les estacions", perquè "no tot acaba ni comença en Vivaldi". Amb aquesta sentència, l'OCT48 simplement vol recordar l'obra d'altres compositors que valorarà en un concert itinerant per diferents espais de la Seu d'Ègara. Serà el 17 de juliol, a les 22 hores, amb l'orquestra i, com sempre, sota la direcció de Quim Térmens. Aquest cop, el conjunt de corda interpretarà composicions de Grieg, Oswald, Bernat, Tchaikovsky, Schubert i Ragas Indis. El recital es caracteritzarà "per la descoberta musical i per mirades molt diferents sobre què ens desperta emocionalment cada estació de l'any". El cicle de les estacions "ha captivat les persones de totes les èpoques i indrets". Saber-ne els seus tempos, la seva màgia, veure com ens afecta i adaptar-nos als canvis "és com un autèntic regal que també s'ha vist reflectit en totes les expressions artístiques".
"Bachiana", un espectacle amb l'OCT48 i la mezzo-soprano Mireia Pintó, tancarà el programa el 18 de juliol, a les 22 hores i també a la Seu d'Ègara. Amb obres del geni del Barroc, però també de Villa-Lobos, Telemann, Handel, Vivaldi (ara sí) i Clara Schumann, aquesta proposta vol apropar al públic l'entorn musical de Bach, "tot descobrint anècdotes de la seva vida": la influència de les partitures de Vivaldi en el seu pensament musical, l'amistat amb Telemann o els intents fracassats coneixer Handel. El llegat musical de Bach té "un valor immens" i constitueix "una referència absoluta".