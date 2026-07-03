Un sopar que és un oasi de swing versàtil a Terrassa

Són poques les entitats, establiments, clubs i promotors culturals en general que conformen una mena de llogaret gal contemporani prosseguint amb una agenda de propostes no incloses al programa de la Festa Major. L’esdeveniment festiu popular per excel·lència el subsumeix gairebé tot durant un cap de setmana (i escaig), però aquesta integració de síntesi és compatible amb oasis de calma com el que ofereix el Cafè de l’Aula. El d’aquest dissabte és un parèntesi jazzístic, un altre més, aquesta vegada amb un duo: Giovani & Katty. Aquest és el nom artístic adoptat per Giovanni Ghizzani i Ivett Karasz, pianista ell, cantant ella, que oferiran un recital en format de sopar-concert, a partir de les 21.30 hores d'aquest dissabte, al local ubicat al carrer del Doctor Ullés.
Giovanni Ghizzani va iniciar la seva formació en piano clàssic al Conservatori Rinaldo Franci de Siena i més tard es va especialitzar en jazz a la Siena Jazz Foundation, on es va graduar amb matrícula d’honor. Va estudiar amb reconeguts músics de jazz, participant en nombrosos projectes. L’any 2018 va guanyar el Premi del Jurat Popular al Conad Jazz Contest amb el seu grup Lost in the Supermarket.
El 2021 va ingressar al Barcelona Jazz Màster, a l’ESMUC, i, des de llavors ha desenvolupat una intensa carrera en l’escena musical de Barcelona. Ghizzani ha tocat en festivals com el Grec i la Mostra de Jazz de Tortosa, i a coneguts clubs, com el Jamboree i el Guzzo. Considerat un pianista de demostrada versatilitat, comparteix escenari amb una vocalista que també exerceix de docent.
L'enfocament
La formació de Katia Valente, cantant i compositora, inclou un màster en cant de jazz amb matrícula d’honor al Conservatori Santa Cecilia de Roma, a més d’estudis al Conservatori del Liceu de Barcelona. Afirma que la seva experiència a múltiples escenaris, tant a Espanya com a Itàlia, ha enriquit profundament el seu desenvolupament artístic i professional. “La meva passió per la música es reflecteix en el meu compromís constant amb la creació i l’ensenyament, guiant als meus estudiants a trobar la seva veu autèntica i la seva pròpia expressió artística”, agrega la cantant, directora de cors de gòspel.
També ella es qualifica d’artista versàtil, que gaudeix explorant estils com el jazz, el folk i el soul, adaptant-ne l’enfocament segons les necessitats i els paladars. Aquest dissabte al vespre, el Cafè de l’Aula presenta, amb Giovani & Katty, “una vetllada dedicada als grans clàssics del swing”.