El Museu Tèxtil de Terrassa participa en una trobada sobre la moda i el luxe

El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa col·labora en l’organització del cinquè Col·loqui d’Investigadors en Tèxtil i Moda (ITM) que tindrà lloc el 6 i el 7 de novembre vinents al Disseny Hub Barcelona. El 7 de setembre acabarà el termini d’inscripció per a aquest esdeveniment, que enguany es dedicarà a la relació entre els materials i la moda, analitzant-ne la influència en la divisió social.
La Fundació Història del Disseny i el Disseny Hub Barcelona, amb la participació dels museus tèxtils de Catalunya, organitzen la iniciativa, el lema de la qual és “El luxe en els teixits i la moda”. El motiu: tant els teixits diversos com el fenomen de la moda han estat “potents eines d’estratificació i distinció social”, segons indiquen els impulsors del certamen. El programa proposa estudiar “les diverses cares del luxe en els teixits i la indumentària i en els canvis de significació que aquest concepte ha experimentat en diferents moments de la història i en diverses cultures”.
Experts
Es tracta d’una trobada que reunirà professionals de la història del disseny i estudiosos d’humanitats i ciències socials, així com acadèmics de l’àmbit del tèxtil i la moda, “amb l’objectiu d’analitzar el luxe des d’un vessant històric i sociològic -a través del seu paper en la configuració de les societats-”, però també des d’un perfil tècnic, mitjançant la tradició i la innovació dels oficis artesans, així com la seva adaptació al paradigma industrial”. El punt de vista antropològic centrarà algunes de les sessions, amb l’anàlisi de les múltiples realitats culturals. Altres activitats debatran el vessant econòmic, indagant en les implicacions del luxe en la configuració dels sistemes de la moda.
Els preus d’inscripció van dels 70 euros (fins al 31 d’agost i per a estudiants universitaris, jubilats, aturats i Amics de la Fundació Història del Disseny) fins als 136 euros (des del dia 1 de setembre), passant pels 92 euros per a públic general fins al 31 d’agost.
El conjunt de museus tèxtils de Catalunya el formen el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, el Museu de l’Estampació de Premià de Mar, el Museu de Mataró-Can Marfà Gènere de Punt, el Museu d’Arenys de Mar i el Museu del Disseny de Barcelona. La institució terrassenca, amb seu al carrer de Salmerón, escalfa motors per a una tardor plena d’activitats que obrirà el 14 de setembre amb una proposta familiar, “L’animal més gran del món” (conte i taller amb Crisspeta) i una exposició.