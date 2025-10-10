El rei de les caricatures contra Hitler era de Terrassa

Va ser el ninotaire espanyol amb més difusió internacional. Va néixer a Sant Joan de les Abadesses i va morir a Manchester, però Mario Armengol Torrellas va viure i va treballar molts anys a Terrassa, on va forjar el seu art, on va dissenyar publicitat per a empreses i on va crear l’escut del Centre Excursionista de Terrassa (CET) el 1933. El seu art, per tant, no sols es prestava a la sàtira política en un inusual vessant propagandístic que veu la llum. Mario Armengol era un artista integral. No obstant això, la seva figura ha emergit en les últimes setmanes a Catalunya amb la preparació d’una exposició que recull part de les seves caricatures d’Adolf Hitler. La mostra, al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), es va obrir aquest dimecres i serà visitable fins a l’11 de gener del 2026.
L’exposició “Tinta contra Hitler” presenta a Barcelona el descobriment de l’únic artista català i espanyol que va treballar de manera massiva per a la propaganda aliada (i, en concret, per als britànics) durant la Segona Guerra Mundial. I quan es diu “massiva” no s’incorre en una exageració: Armengol va dibuixar unes 2.000 caricatures (‘cartoons’, en anglès) per al Ministeri d’Informació del Regne Unit. Es tractava de contribuir a la propaganda contra el Tercer Reich i el seu bàndol amb creacions humorístiques que es publicaven en diaris i revistes dels aliats, però també de països neutrals. Les seves obres apareixien al Daily Mail i al Daily Telegraph. També al Chicago Tribune i el Boston Globe.
L'exposició sobre Armengol
La selecció del MNAC està formada per originals que l’autor i la família van conservar juntament amb les publicacions on apareixien. Segons el MNAC, el fons esdevé un dels de major envergadura en el món “sobre il·lustració de sàtira política del conflicte més terrible de la història”. El museu defineix l’obra d’Armengol com “un espectacular fresc, fins ara desconegut, de manera sorprenent”, perquè les il·lustracions d’aquest artista “es troben al costat de les dels majors i més influents dibuixants i ‘cartoonists’ del Regne Unit”. El recorregut per l’obra d’Armengol abasta caricatures de gairebé tots els fronts de guerra i de figures rellevants. El dibuixant va realitzar 2.000 caricatures al servei britànic entre 1941 i 1945, però abans no havia fet cap vinyeta, ni en va tornar a fer.
Mario Armengol (1909-1995) va ser batejat amb el nom de Marià. Era el segon de sis fills, el primogènit de Benet Armengol i Francesca Torrellas. Armengol pare era un fabricant tèxtil que es va traslladar amb la família a Terrassa des de Sant Joan de les Abadesses el 1920, quan el Mario tenia 11 anys, després de fer molts diners produint teixits per als aliats a la Primera Guerra Mundial. A Terrassa tenia fàbrica, i una casa més gran que la que la família ocupava al poble. Aquell nen brillant, intel·ligent, aficionat a la pesca i la muntanya, mostrava una passió desbordant per la pintura i el dibuix, però la seva curiositat per saber “com funcionaven les coses” va provocar que el Mario es cremés part de la cara i el coll mentre feia un experiment.
L’hereu
A Terrassa, amb 12 anys, va guanyar un concurs per il·lustrar un llibre de contes. Amb 15 rebia encàrrecs d’empreses per dissenyar anuncis. Va estudiar art, però el pare el volia hereu del negoci i el va enviar a una escola tècnica de Madrid. Ell, però, va utilitzar els diners de la matrícula per entrar a Belles Arts, aventura secreta que la seva mare va finançar. L’any 1928 es va traslladar a París, on venia pintures i es va guanyar gran reputació com colorista. Es va polititzar profundament i el 1930 va tornar a Terrassa i va produir material de propaganda republicana. A la Guerra Civil va fugir. L’any 1938 va creuar els Pirineus i es va allistar a la Legió Estrangera francesa, on va adquirir el pseudònim de “Mario Hubert”.
El van destinar a Algèria. Un comandament va veure el seu talent gràfic i el va posar a treballar com a cartògraf. La seva brigada va ser enviada a Escòcia i després Armengol, una vegada desmobilitzat de l’exèrcit francès, va aconseguir residència a Gran Bretanya. Allà es va canviar el nom: ja era Mario, no Marià. Va començar a treballar com a dibuixant per al Ministeri d’Informació. En un petit poble, Laneham, on va viure en una granja i després en un pub, va produir 2.000 caricatures que són història de la propaganda.
La BBC
El MNAC destaca que Armengol presentava un estil influït per la intensa tradició de dibuixants del corrent satíric de la Catalunya de finals del segle XIX i primeres dècades del XX. Aquesta tradició es materialitza amb Armengol “en una obra d’una gran qualitat artística, versàtil i moderna, que supera l’estil de l’època, apunta al còmic actual i ens continua interpel·lant sobre els límits de l’humor en contextos dramàtics i brutals”. Armengol, que a París va exposar amb Picasso i Murillo, va dedicar-se després de la Segona Guerra Mundial a dissenyar murals i material per a companyies com la BBC o els ferrocarrils britànics.