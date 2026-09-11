El repte de la narrativa lliure als Amics de les Arts

Amics de les Arts i Joventuts Musicals prepara una nova temporada de sessions formatives, entre les quals un curs de teoria i pràctica de la narrativa, de nivell inicial, impartit pel professor i escriptor Toritaka Tokumei.\r\n\r\nEl curs, que es desenvoluparà del 5 d’octubre del 2026 al 21 juny de 2027, s’estructura al voltant de l’estudi dels diferents elements propis de la narratologia per tal d’aplicar-los a l’escriptura. Segons la institució cultural, al primer trimestre es combinarà una part principal teòrica “amb l’anàlisi pràctica de diverses obres de narrativa breu, fragments de novel·la i altres disciplines artístiques com el cinema o la televisió, per recolzar uns primers exercicis d’escriptura creativa”.\r\n\r\nEn el segon trimestre s’aprofundirà en l’escriptura dels anteriors exercicis “vinculant els diversos elements narratològics examinats a qüestions d’estil, correcció i crítica literàries”. La tercera etapa es dedicarà a la creació d’una o més obres “desmarcant-se dels anteriors exercicis i potenciant la creativitat de cada autor”. Les classes seran presencials, virtuals o mixtes segons s’acordi quan es formi el grup. Els horaris: dilluns, de 18. 30 a 20.30 (68 hores en 34 sessions). El preu: 900 euros, que passen a 600 per als socis de l’entitat.\r\n