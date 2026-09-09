A Terrassa es pot sentir el primer Rèquiem de Montserrat

Un “ensemble”, el Joan March, per al quart concert del cicle que busca l’assemblatge del patrimoni arquitectònic amb el musical. El programa Sons del Temps afronta aquest dijous, 10 de setembre, la seva penúltima proposta precisament en l’escenari que sembla idoni per al desenvolupament d’aquesta obra. El festival es deté aquest dijous al vespre a la Seu d’Ègara. En concret, a l’església de Sant Pere, on el citat conjunt desplegarà un recorregut per alguns dels testimonis més rellevants del patrimoni musical de l’Escola de Montserrat.
És la montserratina “una de les tradicions musicals més singulars i influents de Catalunya”, indica la presentació del concert. Centre espiritual, cultural i musical des de l’edat mitjana, “Montserrat va desenvolupar una activitat creativa excepcional vinculada a la litúrgia, al pelegrinatge i a la formació de l’Escolania”, afegeix.
El repertori previst per a aquest dijous vespre es completa amb obres de Joan Cererols i Miquel López, dos dels noms més destacats de la tradició musical montserratina
L’organista Marc Díaz dirigeix la formació que protagonitzarà l’espectacle d’aquest dijous a partir de les 20.30 a l’església de Sant Pere. L’eix central del concert és el “Rèquiem a vuit veus de Joan March” (1582–1658), creació del considerat primer compositor d’obra conservada de l’Escola de Montserrat i una figura clau dels inicis del Barroc musical català.
“El primer Rèquiem de Montserrat” constitueix un valuós exemple de l’estil policoral del segle XVII “i reflecteix el moment de transició entre l’equilibri formal renaixentista i els nous recursos expressius propis del llenguatge barroc”.
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El repertori previst per a aquest dijous al vespre es completa amb obres de Joan Cererols i Miquel López, dos dels noms més destacats de la tradició musical montserratina. Segons els organitzadors de l’esdeveniment, aquest conjunt d’obres permet una aproximació a l’evolució de la música litúrgica catalana entre els segles XVII i XVIII, a més de reivindicar un llegat musical d’alt valor històric i artístic.
En l’organització del concert, vinculat al Festival Contratemps col·laboren la parròquia de Sant Pere i el Bisbat de Terrassa. El programa de la 18a edició del Sons del Temps es clourà el 17 de setembre al saló de plens de l’antic Ajuntament, l’actual Casa de L’Esport, amb la proposta “Al alba venid”, interpretada per Lixsania Fernández a la viola da gamba. “Viatja a través de la música, la història i el patrimoni de Terrassa”, suggereix el lema del cicle d’enguany.