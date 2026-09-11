Tanca el restaurant Els Telers de Prodis: "Gràcies per la confiança"

El proper 3 d’octubre, Els Telers de Prodis tancarà les seves portes. L'entitat social ha comunicat oficialment el comiat d'aquest emblemàtic espai gastronòmic i inclusiu de Terrassa, posant punt de final a la gestió del servei de bar i restaurant que l'Ajuntament de Terrassa li va cedir l’any 2021. L'equipament, situat a l'edifici Els Telers, comparteix seu amb el casal municipal de Gent Gran Anna Murià i l'Oficina d'Informació a la Gent Gran, havent estat un punt de trobada central per als veïns del barri i de la ciutat.
Des de la Fundació Prodis han volgut compartir un missatge d'agraïment cap a tota la ciutadania i usuaris que els han acompanyat durant aquests anys de trajectòria: “Durant tots aquests anys, aquest restaurant ha estat molt més que un lloc on venir a esmorzar o dinar. Ha estat trobades, converses, celebracions, retrobaments, primers dies i últims dies. Ha estat feina, aprenentatges, oportunitats i, sobretot, moltes persones.”
El projecte, que ha combinat la restauració amb la inserció laboral i social de persones amb discapacitat intel·lectual, deixa una petjada profunda entre la seva clientela habitual. “Persones que vau entrar com a clients i que, amb el temps, us vau convertir en cares conegudes. En part d’aquesta petita gran història que hem construït entre tots. Per això avui només podem dir-vos una cosa: Gràcies. Gràcies per la confiança, gràcies per cada visita, gràcies per cada conversa. Gràcies per haver-nos acompanyat durant tots aquests anys!”, afegeix el comunicat de l'entitat.
Tot i que la data de tancament ja està fixada a l'agenda per a inicis d'octubre, des de Prodis recorden que encara queden setmanes per poder gaudir de l'espai i deixen la porta oberta a alguna sorpresa final: “Els Telers tanquen, però encara ens queda una mica de camí per compartir. Qui sap si encara ens queda alguna cosa especial per fer abans d’acomiadar-nos.”