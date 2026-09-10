Neix El Fraq, un festival de música urbana a Terrassa

"El meu somni és acabar treballant en algun dels festivals que m'agraden", revela Laura Ferrera. S'imagina dins de la infraestructura de grans concerts, muntant, potser supervisant proves o contractant serveis i bandes, en reunions, apagant "incendis" si alguna cosa no surt bé? Sí, i ja ha començat a viure el camí de l'expectativa. Laura Ferrera és l'única noia del grup de vuit joves que enguany integren la primera fornada del projecte Freqüències, una iniciativa de la Casa de la Música de Terrassa per formar gestors d'esdeveniments musicals. Després de mesos de formació, un període iniciat el gener passat, l'alumnat ha preparat un festival. El seu nom és El Fraq, se celebrarà el 19 de setembre a la plaça del Primer de Maig i comptarà amb un cartell de cinc artistes emergents adscrits, amb les amb les excepcions d'etiquetes i les prevencions que es vulguin, al vast gènere de la música urbana. Per què a la plaça del Primer de Maig? "Per acostar la cultura jove a la ciutat i allunyar-la del Centre", diu un dels organitzadors del nou certamen.
El Fraq constitueix més que un treball de curs. Ni tan sols és un treball de fi de curs, perquè aquest es va iniciar al gener i acabarà al desembre. És un pas pràctic en el desenvolupament de les funcions que, amb els matisos que imposa després la realitat, exerciran aquests nois il·lusionats. Com la Laura, que es va apuntar al projecte Freqüències perquè sempre li havia agradat conèixer "la gestió d'esdeveniments musicals". Com Israel Ayerbe, persona de perfil curiós que sempre es feia preguntes sobre el que hi havia darrere de l'organització d'un concert al qual acudia com a públic. La vida està plena de coincidències i quan buscava, va trobar aquest projecte com a resposta: "També era l'oportunitat de fer amics nous".
Són Laura Ferrera, Joel Monroig, Dan Sadurní, Israel Ayerve, Pol Martín, Gerard Cañizares, Martí Bonell i Àlex Molina. A tots els quadrava aquesta experiència real. Durant el primer semestre, el grup s'ha format amb professionals del sector per adquirir les primeres nocions "de com muntar festivals" i de com conèixer la idiosincràsia dels territoris on muntar-los, com recorda Pol Martín. Cal aprendre a sonoritzar, també a establir una xarxa de contactes, a prendre el pols al públic destinatari. Han treballat entre bastidors a la Festa Major de Terrassa i a la Fira de Música Emergent i Familiar (FiM) de Vila-seca, ajudant artistes i públic, atenent uns i altres, gestionant, a Terrassa, l'escenari disposat a la Rambla Nord.
I ara ultimen els preparatius del Fraq, el festival nascut del projecte i que portarà a la plaça del Primer de Maig, a Sant Pere Nord, un programa amb les actuacions de Jailey & Starggirl, Javizon, Rykko, HANIMAMI i Wacky (DJ set), a partir de les 19 hores i fins el moment que la normativa disposi, no més enllà de les 0 hores de diumenge 20 de setembre. L'alumnat del Freqüències ha escollit els artistes, el gènere i el lloc, i compta amb la col·laboració de l'associació veïnal de Sant Pere Nord.
La Casa de la Música va presentar el nou esdeveniment aquest dimecres a la seva seu, al carrer de la Mare de Déu dels Àngels, en una trobada que va servir també per valorar el projecte formatiu promogut per l'entitat coordinada per Anna Pérez i Pau Gómez. Com resumeix la Casa de la Música, els vuit joves terrassencs adscrits al programa "han descobert l’altra cara de l'ecosistema musical: producció, tècnica, programació i comunicació". Després de mesos de formacions, visites i pràctiques, han preparat El Fraq, un nou festival de talent emergent que neix a Terrassa i que cada any recorrerà un barri de la ciutat.
Freqüències va sorgir de la necessitat d'impulsar la gestió juvenil de propostes musicals. "De gener a desembre acompanyem aquests joves des de dins. L'objectiu és tenir a Terrassa una sèrie d'agents que tinguin cura de la música. A la ciutat hi ha molts músics, però cal que hi hagi també joves que sàpiguen gestionar aquest àmbit des de la seva joventut, que disposin d'un criteri propi en la programació i la cura dels artistes, i en la relació amb els barris", explica Pau Gómez. L'any vinent, el 2027, el grup "ja volarà sol", tot i que ajudarà la nova fornada. "Potser és molt ambiciós, pero la intenció és que això esdevingui una bola de nou que cada any es facia més gran", afegeix Martí Bonell.
Després de la trobada, el duo Benitozz va presentar el seu nou disc "No respiro igual que abans". Més talent emergent, més substància per engreixar la bola de neu.