La sisena edició del Festival de Flamenc de Terrassa ballarà al compàs de la nissaga dels Farruco. Juan Manuel Fernández Montoya, el cèlebre bailaor Farruquito, serà la figura del cartell d'enguany, que l'entitat organitzadora de l'esdeveniment, la Coordinadora d'Entitats Andaluses de Terrassa (CEAT), presentarà oficialment aquest dijous.
L'esdeveniment tindrà lloc el 17 d'octubre, a les 18.30 hores, al Teatre Principal, segons ha anunciat públicament la CEAT L'artista oferirà a Terrassa la seva proposta "Farruquito & Quinteto Flamenco", un espectacle de ball, cante i guitarra liderat pel bailaor que ret homenatge a les arrels de la dinastia dels Farruco.
Farruquito va debutar l'any 1987 de la mà del seu avi, Farruco, a Nova York, amb l'espectacle "Flamenco puro". L'any 1992 va enregistrar, juntament amb Camarón de la Isla, el videoclip "Camarón nuestro", sota la direcció de Ricardo Pachón. L'energia i la plasticitat del bailaor van captar l'atenció dels responsables de l'Exposició Universal de Sevilla, aquell mateix any olímpic, i Farruquito va actuar durant una temporada al Pabellón de la Junta de Andalucía.
L'any 1995, l'artista va participar en la pel·lícula "Flamenco", de Carlos Saura, i aquell mateix any va fer gira per Europa i el Japó. La seva fulgurant carrera va fer un pas endavant amb el seu primer espectacle propi, "Raíces flamencas", l'any 1996, amb composicions del mateix bailaor. Aquell mateix any va participar en el rodatge de "Bodas de gloria", un documental sobre l'art flamenc produït per Canal Plus i dirigit per Ricardo Pachón.
El primer Festival Flamenco USA va ser el lloc escollit per presentar, el 2001, el seu espectacle "La Len Varo", que va motivar la consideració, per part del New York Times, de "millor artista" de l'any a la ciutat novaiorquesa. Va continuar col·leccionant elogis als Estats Units amb "Por derecho" i l'any 2003 va presentar "Alma vieja" a la Bienal de Sevilla, al Teatro de la Maestranza, amb gira mundial. L'Academia de la Música el va premiar per la seva lletra "Dulce canela", del disc "María" de Niña Pastori, i també pel so dels seus peus a l'àlbum d'homenatge a Jeros, tot plegat el mateix any 2003.
L'any següent va guanyar diversos premis. El 2006, va presentar l'espectacle "Farruquito Familia" i dos anys després, "Puro", treball al qual va succeir "Sonerías" el 2010 i "Baile flamenco" el 2011. Un any més tard, la seva obra "Abolengo" va ser premiada a Costa Rica. Farruquito va convidar Karime Amaya, neboda neta de Carmen Amaya, a compartir escenari amb ell.
La trajectòria es va ampliar amb el Premio Giraldillo de Baile en la Bienal de Flamenco de Sevilla, el 2014, amb l'espectacle "Pinacendá", i el 2015, amb "Improvisao". En aquell temps va treballar en l'obra "Tres flamencos" amb els seus germans Farru i El Carpeta. El 2016, va fer gira per Espanya amb "Baile moreno". El 2017 va estrenar "Farruquito" al Jardín Botánico de Madrid.
El festival terrassenc començarà el 13 d'octubre, dimarts, a les 18.30 hores, amb la conferència "Evolució al flamenc", a càrrec de María García Parras i amb les actuacions de Las Jipas i Toni Díaz i Jordi Díaz, tot plegat a la Casa Alegre de Sagrera
L'any 2029, després d'una nova gira pels Estats Units, el bailaor va obrir una etapa més introspectiva amb projectes com "Desde mi ventana" i "Íntimo". Diu que va profunditzar "en un llenguatge més personal i essencial" en una línia que el 2022, després de la pandèmia, va evolucionar amb "Alma nueva". Era com un renaixement artístic que el 2023 va donar un nuevo capítol amb "Con-Cierto Flamenco", projecte en el qual integrava música en directe i ball "en un diàleg escènic sense abamndonar la tradició".
L'espectacle del 2024 "Recital de baile", fonamentat en la puresa flamenca, va deixar pas, el 2025, a "Farruquito & Quinteto Flamenco". Aquest projecte, segons l'artista, aposta per una estructura musical més complexa i col·lectiva. L'any passat també es va estrenar el documental "Serás Farruquito" al Festival de Cine Europeo de Sevilla. Es tracta d'una obra íntima que recorre la seva vida personal, el llegat familiar i la trajectòria artística del bailaor. El documental ha estat un projecte clau en la carrera de Farruquito, "integrant la seva dimensió autobiogràfica i artística en una proposta que sintetitza la seva evolució", una confluència de tradició, identitat i maduresa que projecta la seva figura cap al futur "sense perdre l'essència del flamenco més pur".
El programa
El festival terrassenc començarà el 13 d'octubre, dimarts, a les 18.30 hores, amb la conferència "Evolució al flamenc", a càrrec de María García Parras i amb les actuacions de Las Jipas i Toni Díaz i Jordi Díaz, tot plegat a la Casa Alegre de Sagrera. La següent cita serà el dijous 15 d'octubre, a les 12, amb una nova convocatòria de Flamenc al Carrer, amb l'actuació de la terrassenca Rocío Merino al raval de Montserrat, davant el Mercat de la Independència. I dissabte, 17 d'octubre, Farruquito amb el seu quintet en una jornada al Teatre Principal que servirà també per homenatjar dos artistes egarencs: Ramoni i Manuel Linares.
"Hi ha nits que no són només un espectacle. Són nits per emocionar-se, per recordar les nostres arrels i per deixar-se portar per l'art", apunta la CEAT en la presentació de l'esdeveniment amb el bailaor nascut a Sevilla l'any 1982, el fill del cantaor Juan Fernández Flores "El Moreno" i de la bailaora Rosario Montoya Manzano "La Farruca".