El teatre que cobra en aplaudiments

"Es pot dir teatre no professional, grups amateurs... Té diferents noms, però tant s’hi val”, arrenca el regidor de Cultura, Joan Salvador. I afegeix: “Què cobren els amateurs? Els aplaudiments del públic. Doncs com més, millor”.

Unes paraules per contextualitzar la presentació del cicle Escenes locals, que aquest 2025 arriba a la majoria d’edat, tot celebrant la seva 18a edició. Hi participen una desena de companyies de teatre amateur de Terrassa. “I és que som una potència de ciutat, a nivell de teatre amateur”, afegeix Montserrat Vallès, tècnica de cultura al territori. “La xarxa de companyies és molt potent”, afegeix el regidor.

L’encarregada d’encetar el cicle, aquest divendres 9 de maig, serà el grup infantil i juvenil de PAM Teatre. Ho farà amb l’obra “6 autors en cerca d’uns personatges”, que representa al centre cívic President Macià, a partir de les 19.30 hores. Començarà així un cicle de funcions que s’allargarà fins al 29 de juny. Cal destacar que totes les funcions seran gratuïtes.

I també tenen en comú que les representacions tenen lloc a “espais on habitualment no s’hi fa teatre”, tals com casals i centres cívics. “Així fem una aposta per generar teatre als barris”, diu Montserrat Vallès. “És d’agrair que creïn teixit”, afegeix. De fet, sosté que el cicle als barris ha estat -en part- gràcies a l’ajuda de les associacions de veïns. “Així tothom pot tenir teatre a propet”.

LaSala, epicentre

De fet, la presentació d’ahir es va fer des de la flamant LaSala, al passatge Lluís Muncunill (al cor de la Zona Esportiva). Inaugurat el setembre de 2024, és la darrera incorporació del circuit teatral terrassenc, tant pel que fa a equipaments (l’escenari de LaSala), com de companyies (la cia Produccions A Tres Quarts, membres de la qual alhora gestionen LaSala).

LaSala També serà uns dels escenaris de representacions. De fet, n’acollirà dos. La primera és aquest diumenge, 11 de maig, amb la “Històries, el Musical” (a les 18 hores). La segona serà el pròxim 25 de maig, amb “T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré”, de la Cia Elen-Co (18.30 hores).

La resta tindrà lloc a casals com el del barri de Sant Pere, amb la Cia 34 passes (que representarà “Políticament incorrecte”) i al casal de Can Parellada (amb “Gustafsson R-60”, de PAM teatre). També a centres cívics: Al Montserrat Roig hi actuarà la companyia Pisanes i Cia, amb la seva adaptació de “Frankenstein” (15 de maig) i a l’Alcalde Morera serà el torn de Terratreros Terrasa, amb “El motel” (29 de juny).

També hi ha espai per a escenaris teatrals -però de barri-, com és el cas de la sala Xavi Sallent, que enguany rep la visita de Menos es más (amb “La antesala”), la Companyia 8 (amb “El súper”) i la companyia Sin Memoriam Teatre Band (amb “Bates blanques i humor negre”.

“A més, en altres ocasions s’ha emprat el teatre de Salesianes i la mateixa sala Crespi”, afegeix.

“Falten escenaris ben equipats als centres cívics”

Una de les reivindicacions tradicionals del teatre amateur va sortir ahir al debat: la necessitat de comptar amb més equipaments dotats tècnicament per fer-hi teatre. “Ens agrada molt la idea de fer teatre als barris, de fer-hi ambient, caliu... Però després, quan comences a mirar tècnicament l’espai, veus que no pots fer-hi la teva obra”, lamentava ahir Manel Díaz, de Sin Memoriam Teatre Band. “Els casals tenen la seva limitació, sobretot per muntar certes escenografies i per fer-hi obres amb molts d’actors”, aprofundia.