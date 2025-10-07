Empresaris dels Polígons Nord reclamen traslladar el Mercadal al recinte Martí l’Humà

L’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons del Nord de Terrassa ha expressat la seva disconformitat amb la decisió municipal de mantenir la ubicació del Mercadal al polígon industrial, malgrat la recent reordenació i reducció de parades anunciada per l’Ajuntament. El president de l’entitat, Daniel Salarich, ha assegurat que la mesura “no resol els problemes de seguretat ni de mobilitat” que cada dimecres afecten les empreses de la zona. “Durant un dia feiner, centenars d’empreses veuen limitada la seva activitat per l’ocupació d’un espai industrial que hauria de ser plenament operatiu”, ha lamentat.
Segons els empresaris, la decisió representa una oportunitat perduda per traslladar el mercat al recinte Martí l’Humà, un espai que consideren més adequat per acollir l’activitat comercial del Mercadal. “Des del punt de vista empresarial i de seguretat, mantenir el mercadal dins d’un polígon industrial no és una solució sostenible. És un espai de trànsit de camions i d’operacions logístiques on, cada dimecres, la mobilitat queda col·lapsada”, ha afegit Salarich.
L’associació també ha expressat preocupació per la seguretat i la possible dificultat dels equips d’emergència per accedir al polígon en cas d’incidència. “Els accessos estan congestionats, i en una situació d’emergència cada minut compta”, ha advertit el president.
Tot i la crítica, els empresaris han volgut reconèixer l’esforç tècnic i la voluntat de diàleg mostrada per l’Ajuntament i l’equip de Promoció Econòmica. L’entitat es mostra disposada a continuar treballant conjuntament per “trobar una solució definitiva que permeti compatibilitzar l’activitat comercial amb la industrial”.