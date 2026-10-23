El tità Ray Brown torna a Terrassa: "Va ser un pilar fonamental"

Quan es va presentar la nova temporada estable de la Nova Jazz Cava de Terrassa, amb els homenatges als centenaris de John Coltrane i Miles Davis inclosos en el cicle, Xavi Castillo, present a l’acte, va prendre la paraula. I per què no un reconeixement a Ray Brown? “A més, ell va tocar aquí. És difícil trobar un gran que no toqués amb ell. El seu trio va ser el referent de molts altres”, va dir el contrabaixista terrassenc. Calia fer un “remember”, de contrabaix a contrabaix. Ja el tenia preparat i aquest dissabte n’oferirà l’estrena, com no, a la Cava. Serà a partir de les 21.30 hores, amb el seu projecte XC3.
Per Terrassa han passat, entre altres estrelles, Chet Baker, Dizzy Gillespie, Stan Getz, Dexter Gordon, Wayne Shorter, Percy Heath, Johnny Griffin, Dave Holland, Ahmad Jamal... I Ray Brown (1926-2002). El llegendari contrabaixista va actuar a Terrassa vuit vegades entre el 1982 i el 2002, quan va visitar la Nova Jazz Cava en la gira del seu 75è aniversari. La primera visita va ser a l’antic Centre Cultural. La resta, a la Nova Jazz Cava, tant en programació estable com al Festival Jazz Terrassa.
Ray Brown va morir el 2 de juliol de 2002 als 75 anys d'edat a Indianapolis, Indiana, mentre dormia. Havia nascut el 1926 i s'imposava un homenatge al centenari del mestre
Al mateix escenari que va trepitjar l’astre pujarà aquest dissabte Xavi Castillo, també en format de trio, per retre “un apassionat homenatge a un dels grans titans de la història del jazz”, a un pilar fonamental i model de referència “per a generacions de contrabaixistes i per a tot l’ecosistema del jazz”. El llegat de Ray Brown “manté la seva flama més viva que mai”, observa el Club de Jazz Terrassa. En aquesta estrena de projecte, el trio interpretarà una acurada selecció dels arranjaments més emblemàtics del mestre. Amb Xavi Castillo, Christos Yerolatsitis al piano i Joan Casares a la bateria.
Terrassenc de naixement i llicenciat a l'ESMUC, Xavi Castillo és un dels "sidemen" més sol·licitats del panorama català "i una rara avis capaç de moure's amb la mateixa solvència en el jazz, la clàssica (Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Camerata XXI) o la pedagogia", sosté el club. Codirector del trio TRO i impulsor d'ambiciosos projectes com A Musical Portrait of Joan Miró (New Trad Records, 2025), Castillo és "un habitant natural de la Nova Jazz Cava, escenari que ha trepitjat en més de 100 ocasions entre la Temporada Estable, el Festival i com a amfitrió de nombroses jam sessions".
El tità
En algunes de les fotografies que van immortalitzar el músic a Terrassa es pot palpar l'alegria dels qui els esperaven. Malgrat la seva eficàcia, malgrat la seva carrera prolífica, Ray Brown no era un simple gregari de secció rítmica, ni un mer acompanyant endreçat. Va ser un dels millors contrabaixistes de la història del jazz.
Va estudiar piano i contrabaix als seus anys escolars. Al 1944, després de graduar-se a l'escola superior, va debutar com a contrabaixista de Jimmy Hinsley. A l’any següent es va traslladar a Nova York i va ser contractat per Dizzy Gillespie, amb qui va tocar durant gairebé tres anys, en el grup i en l’orquestra.
Al 1948, després del seu matrimoni amb Ella Fitzgerald, es va dedicar a ser "freelance", encapçalant el seu trio i el seu quintet. La seva relació amb la famosa cantant es va trencar al 1952, i Ray Brown va ser contractat per l’empresari Norman Granz. Va actuar amb el trio d'Oscar Peterson durant més de 15 anys, traduint aquest treball en desenes de discos i gires per tot el món.
Va resideix des del 1966 a Los Angeles, on es va dedicar a múltiples activitats, des de l'organització de concerts per a la Hollywood Bowl fins a una editorial musical, passant per la composició de peces per a cinema com a agent lliure.
L'any 1974 va publicar un llibre amb les seves lliçons de baix i va fundar amb Laurindo Almeida, Bud Shank i Shelly Manne el grup Los Angeles Four, amb el que va fer enregistraments i gires per Austràlia i Nova Zelanda, Mèxic i Canadà.
El diàleg
El Club de Jazz Terrassa subratlla que Ray Brown va establir "un veritable diàleg" amb els seus companys d’escenari. Era un dels músics de jazz amb més discos enregistrats. La seva versatilitat i precisió van propiciar que actués amb la majoria de grans noms del jazz, com Charlie Parker, Stan Getz, Gerry Mulligan, Bud Powell, Milt Jackson o Duke Ellington. Monty Alexander i Russell Malone l'acompanyaven en el trio que va actuar a la Nova Jazz Cava el 27 de març del 2001.
Un any abans va venir, dos dies seguits, amb Bobby Hutcherson, Kenny Burrell, Hank Jones i Mickey Roker, en la reunió Be Bop Legends. L'any 1996 va tocar en formulació de trio a la Cava amb Benny Green i Gregory Hutchinson, també en dues nits consecutives. Jeff Hamilton havia estat el bateria en la gira anterior, que havia desembarcat a la Cava, l'any 1994. Milt Jackson exercia de colíder amb el Ray en la formació que l'any 1982 va ser un dels plats forts del festival terrassenc. Monty Alexander i Mickey Roker completaven la banda.
Ray Brown va morir el 2 de juliol de 2002 als 75 anys d'edat a Indianapolis, Indiana, mentre dormia. Havia nascut el 1926 i s'imposava un homenatge al centenari del mestre.