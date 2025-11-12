Els camps de lavanda viatgen de la Provença a Terrassa

Des de fa molts anys, França és un destí molt habitual en les vacances d’estiu d'Àngel Arcega, però a aquest fotògraf terrassenc no li va resultar tasca fàcil visitar, càmera en mà, els camps de lavanda a la Provença. Anar-hi, contemplar aquesta mena de miracle lila de la natura i captar-lo, era un dels seus objectius. El va assolir l'any 2023 i ara n'exposa el seu resultat en una mostra a la Sala Espai Fotoclub de LaFACT de Terrassa.
Per què va ser difícil trobar els camps? Per les dates de floració de la lavanda, que es produeixen de finals de juny a mitjan juliol. Per fi, fa dos anys i escaig, Arcega va trobar el moment "de poder gaudir d’aquest bonic espectacle, a la zona de l’altiplà de Valensole", situat a l’est de la regió.
Un cop allà, diu, "és relativament fácil poder gaudir fent fotos en aquests indrets, ja que s ́hi pot accedir fàcilment en cotxe, per carreteres locals o camins, i es pot parar a qualsevol lloc, pel mig
d’aquests escenaris", explica el fotògraf.
L'exposició, titulada senzillament "Camps de lavanda a Provença", serà inaugurada aquest dissabte vinent, 15 de novembre, i romandrà a l'Espai Fotoclub fins al 6 de gener del 2026. Es podrà visitar de dilluns a dissabte, de 16 a 21 hores, i els dies que se celebri espectacle a LaFACT.
Per a la impressió de les fotografies, Arcega ha utilitzat paper Ilford Galerie Smooth Pearl i diversos tipus de papers PermaJet Fine Art texturitzats. Aquests materials "tenen una textura que
convida a acaronar les imatges com a veritables obres d’art", indica el protagonista.
Tota una vida
Àngel Arcega García va néixer a Ainzón (Saragossa) el 9 d’agost del 1942. Es va traslladar a Terrassa, on de ben jove es va posar a treballar en una empresa del sector tèxtil. En aquesta indústria va descobrir la fotografia. El motiu: el seu cap directe era Jordi Vilaseca i Parramón, president del Grup Fotogràfic i Cinema Amateur del Casino del Comerç de Terrassa. L'activitat fotogràfica d'Arcega que havia començat com una afició va acabar esdevenint la seva professió.
No va ser fins al 1963 que es va comprar la seva primera càmera (d’ocasió), una Agfa Karat-35. A través d’en Jordi Vilaseca, va conèixer les activitats del Grup Fotogràfic i va entrar a formar-n’hi part. Aquest any, però, Arcega es va veure obligat a anar al Sàhara per fer el servei militar. Va tornar a casa l’any 1964. Llavors, va començar a adquirir diverses càmeres , fins que el 1967 va trobar la seva “companya” definitiva amb la qual faria tota la seva carrera com a fotògraf amateur. Era la Minolta SR-1.
L'exposició, titulada senzillament "Camps de lavanda a Provença", serà inaugurada aquest dissabte vinent, 15 de novembre, i romandrà a l'Espai Fotoclub fins al 6 de gener del 2026. De dilluns a dissabtes, de 16 a 21 hores, i els dies que se celebri espectacle a LaFACT
A partir d’aquella època va aconseguir diversos guardons i va realitzar publicacions, fins que l’any 1978 va guanyar el Premi d’Honor al Concurs Nacional de Retrat, al Grup Fotogràfic El Gra de Rubí. Aquest va ser l’últim concurs en què va participar. Durant aquest mateix any va obrir un estudi fotogràfic al Centre de Terrassa, assessorat pel seu amic Ignasi Marroyo. Al cap de 33 anys, el 31 de març del 2011, el va tancar per jubilació.
L'autor de "Camps de lavanda a Provença" ha dut a terme diverses exposicions individuals i col·lectives. Actualment forma part del Fotoclub Terrassa, entitat hereva de l’antic Grup Fotogràfic i Cinema Amateur del Casino del Comerç.