Els directors d'escena espanyols premien un terrassenc

L'ombra allargada de "El día del Watusi", l'adaptació teatral de la reconeguda novel·la de Francisco Casavella, arriba a Terrassa de més d'una manera. L'obra, representada el passat 27 de febrer al Teatre Principal, ha estat una de les distingides en la 39a edició dels Premis ADE (Associació de Directores i Directors d'Escena d'Espanya), i un dels premis ha recaigut en el terrassenc Toni Ubach. Es tracta del guardó Rogelio de Egusquinza d'Il·luminació.
El mateix espectacle teatral es va alçar amb el premi de direcció per a Iván Morales. Tant Ubach com Morales van recollir les distincions aquest dilluns passat, 23 de març, durant la gala dels premis celebrada al Teatro de la Comedia de Madrid, seu de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
"El día del Watusi", muntatge dirigit i adaptat per Iván Morales, és un espectacle de 255 minuts (descansos inclosos) basat en la trilogia èpica amb què Casavella va narrar la vida de Fernando Atienza, un jove barceloní, al llarg de les turbulentes dècades que van discórrer entre els anys 1960 i els promissoris Jocs Olímpics del 1992. Després d'obtenir diversos guardons, entre els quals els Premis de la Crítica, ara ha aconseguit el reconeixement dels directors escènics d'Espanya.
L'any 2024, Toni Ubach va estar nominat als Premis Butaca al millor disseny d’il·luminació per “Thauma”. Actor, músic i docent a banda de tècnic de llum, Ubach ja havia estat guardonat anteriorment amb un Premi Butaca, si bé de manera col·lectiva, per la seva participació en l’espectacle “Tripula” de la Cia Farrés Brothers, que finalment va rebre la distinció a millor espectacle infantil.