El PSC critica que Terrassa deixi escapar el CataLANDance

El grup municipal socialista de Terrassa ha lamentat la pèrdua del festival CataLANDance, que finalment tindrà continuïtat a Tarragona "després que el govern municipal de Terrassa hagi renunciat a consolidar-ne l’organització a la ciutat".
El PSC recorda que Terrassa va acollir amb èxit la primera edició del certamen, amb una valoració positiva per part del mateix govern local,
i considera “incomprensible” que no s’hagi treballat per garantir-ne la continuïtat, segons destaca.
“El CataLANDance representava una oportunitat estratègica per posicionar Terrassa com a capital de la dansa al país, en un àmbit on la ciutat té una
trajectòria i un ecosistema cultural consolidat”, ha afirmat el regidor socialista Adrián Sánchez.
Des del PSC es critica que l'executiu “s’hagi desentès del futur del festival en el mateix moment en què altres ciutats han vist el seu potencial i han apostat decididament per acollir-lo”
“Hem de rectificar aquesta dinàmica. Terrassa ha de tornar a ser una ciutat que lidera, que aposta i que competeix per acollir iniciatives culturals de país”, ha conclòs Adrián Sánchez
Els socialistes recorden que la Generalitat ja ha anunciat una inversió de més de 500.000 euros per convertir Tarragona en la nova seu del projecte. “Terrassa no es pot permetre perdre oportunitats com aquesta. Parlem d’un esdeveniment amb capacitat de projecció nacional i internacional, que encaixa plenament amb la identitat cultural de la ciutat”, ha afegit Sánchez.
Teixit
La dansa constitueix és una de les singularitats culturals de Terrassa, "amb equipaments, formació i teixit creatiu reconeguts", segons el PSC, que alerta que la manca d’ambició pot fer que Terrassa perdi centralitat en aquest àmbit.
"Per això, el PSC reclama al govern municipal que revisi la seva estratègia cultural i treballi per recuperar lideratge i capacitat d'atracció d'esdeveniments de primer nivell", indiquen els socialistes.
CataLANDance, la plataforma internacional de dansa contemporània, es va celebrar a finals de novembre passat i va convertir Terrassa en aparador mundial de companyies catalanes. Hores després del tancament, l'Ajuntament, impulsor d'aquesta primera edició juntament amb la Generalitat, va confirmar que no tenia previst que el certamen tornés a la ciutat.