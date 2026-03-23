Lildami, el raper de Terrassa que s'obre en canal amb la seva nova cançó

El raper terrassenc Lildami presenta “El verí”, una de les cançons més personals i introspectives de la seva trajectòria. En aquest nou single, "l’artista mira enrere després de més d’una dècada dins l’escena urbana catalana i construeix un relat sobre els èxits, les tensions i els aprenentatges que han marcat el seu recorregut", apunta la presentació del tema.
La cançó s’obre amb l’actitud i la tècnica lírica que caracteritzen Lildami, desplegant un "flow" precís a ritme de "drumless" amb pinzellades d’R&B, en un exercici d’autoafirmació. "El verí" també reflexiona sobre les relacions interessades que apareixen amb l’èxit i aborda vivències personals que l’han marcat més enllà de la música, com la mort d’un bon amic, una experiència duríssima que va propiciar el retrobament de la dupla creativa formada per Lildami i Sr. Chen a l’EP "5MM" que van publicar al desembre passat.
Velocitat
A la segona meitat, la cançó vira cap a un registre més rítmic amb una base de "boom bap" i alt "hip-hop" que acull un relat encara més personal i íntim. Lildami reflexiona sobre la velocitat amb què ha viscut aquests anys, "a pressió del reconeixement públic i els dubtes que sovint apareixen quan una passió es converteix en professió".
En aquest viatge retrospectiu, el raper de Terrasssa recupera moments clau del seu camí, amb referències directes a alguns dels seus grans èxits com “Supermercat” o “Collint el blat”, però també a episodis més complexos de la seva trajectòria com el conflicte amb la Pawn Gang arran de Maleducats, el festival que Lildami va impulsar amb la voluntat d’unir l’escena urbana catalana, un episodi que l’artista revisita amb autocrítica i perspectiva.