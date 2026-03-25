Un conjunt de corda per acabar de fer sala a Terrassa

Per començar, Debussy. Per continuar, Fabià Santkovsky. Per anar acabant, Franz Schubert. Per acomiadar la vetllada, Xostakóvitx . Amb aquest programa es presentarà aquest dijous el Quartet Vivancos a Amics de les Arts de Terrassa en l’última activitat del cicle Fem Sala, la iniciativa d’espectacles teatrals i musicals en petit format impulsada per Amics de les Arts. El concert s’iniciarà a les 20 hores.
Jordi Prim i Alexis Garita (violins), Estela Megías (viola) i Quim Tejedor (violoncel) integren aquest quartet de corda que es va formar el 2019 a l’Escola Superior de Música de Catalunya sota el mestratge del Quartet Casals. El conjunt atresora diversos reconeixements i un ampli currículum d’actuacions des del seu debut, el mateix 2019, al Festival Grec de Barcelona.
"Llum i ombra"
Ha tocat al Festival Pau Casals, l’Auditori de Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música de València, l’Auditorio Juan March, Auditori de Girona, Auditori de Burgos, Pontevedra i el Festival Porta Ferrada, a més de debutar al Palau de la Música Catalana el 2024.
Aquest dijous vespre presentarà a Amics de les Arts la seva proposta “Llum i ombra”, viatge musical a través de diverses obres per a quartet de corda.