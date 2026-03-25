Ofensiva per dignificar els carrers a Terrassa: inversió rècord i obres a Arquimedes abans de l'estiu

El govern municipal preveu acabar el mandat amb una inversió global de 86,4 milions d’euros. L’alcalde Jordi Ballart ha subratllat en roda de premsa que aquesta suma gairebé multiplica per dos els fons invertits entre el 2015 i el 2019, quan s’hi van destinar 46,6 milions. “L’Ajuntament ha fet els deures”, ha asseverat l'alcalde, el qual també ha avançat que els mesos vinents es materialitzaran iniciatives destacades com ara la remodelació prevista al carrer d’Arquimedes i l’estrena del nou parc de la República.
En aquest sentit, Ballart ha recordat que, a l’inici del mandat, un estudi tècnic va xifrar en més de 120 milions d’euros les necessitats acumulades de la ciutat per redreçar l’espai urbà, dels quals uns 65 milions es consideraven actuacions del tot imprescindibles.
El pla d’asfaltat i les cruïlles
Una de les grans apostes logístiques del consistori és el Pla d’Asfaltats, al qual es destinaran 15,8 milions d’euros fins a l’any 2027. Aquesta injecció de capital haurà permès intervenir en prop d’un 25 % dels vials que presentaven un pitjor estat de conservació, actuant sobre un total de 441.000 metres quadrats de carrers i places. Per a aquest any 2026 i l’inici del 2027, el consistori preveu fer més d’una setantena d’intervencions de diferents formats arreu del teixit urbà. Entre aquestes actuacions destaquen les de l’avinguda de Madrid i nombrosos carrers com el del Periodista Grané, Anoia, Vic, Sicília o Galileu.
A més, s’acabarà la darrera fase de l’avinguda de l’Abat Marcet amb un pressupost d’execució de prop de 510.000 euros. "Finalitzarem la millora del vial, havent asfaltat un total de 10.500 metres quadrats", ha detallat Ballart.
Pel que fa a l’accessibilitat universal, l’ajuntament ja ha executat 114 cruïlles i en projecta 44 més a curt termini, de manera que s’arribarà als 158 encreuaments adaptats a tota la ciutat al tancament del cicle polític. D’altra banda, es destinaran més de 400.000 euros a la millora de l’enllumenat públic i més d’un milió d’euros a apuntalar la seguretat en murs i baranes, com els de la plaça de les Teixidores, els murs de Borges Blanques o el talús del carrer del doctor Pearson, a tocar del parc de Vallparadís.
L'estratègia global també inclou una forta embranzida a la xarxa de clavegueram, que multiplica per quatre el seu pressupost fins a arribar als 8,3 milions d’euros aquest mandat.
El nou parc de la República i l'eix Arquimedes - Galileu
Un dels moments més esperats de l'any serà la finalització definitiva del parc de la República aquest proper estiu. Aquest projecte clau per a la ciutat haurà suposat una inversió total de prop de 7 milions d'euros, segons ha detallat el mateix alcalde, posant fi a una llarga reivindicació veïnal per guanyar un gran pulmó verd. En l'àmbit dels espais d'esbarjo, el consistori també ha impulsat la renovació de múltiples àrees infantils i la primera plaça cent per cent inclusiva de la ciutat, la de Ròmul i Pinyol.
Paral·lelament, abans de l'estiu arrencarà la reurbanització del carrer d'Arquimedes, en el tram comprès entre la plaça del Progrés i el carrer Grànius. Amb una inversió municipal que supera els 900.000 euros, l'actuació busca donar resposta als problemes de mobilitat i qualitat de vida en una via que ha hagut d'absorbir un alt volum de trànsit des del tancament de la Rambla.
Al carrer de Galileu també s'hi executaran tasques de millora en l'asfaltat, atenent de manera immediata les zones que requereixen una reparació més urgent.
Polígons industrials i crida a la Generalitat per accelerar tràmits
L'activitat econòmica també rep una atenció primordial amb una inversió prevista per al 2026 de més d'1,1 milions d'euros destinada a la dignificació dels polígons industrials. La tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica, Meritxell Lluís, ha reiterat que aquestes àrees són imprescindibles per a la competitivitat empresarial i la generació d'ocupació, i que el global d'inversió fins a l'any 2028 se situarà per sobre dels 3,3 milions d'euros. "És una inversió que feia massa temps que no es produïa; volem destacar-ho perquè respon a una necessitat molt clara, millorar la competitivitat i impulsant la reindustrialització de la ciutat", ha recalcat.
Destaquen accions imminents que començaran un cop passada la Setmana Santa, com la finalització de l'asfaltat de l'avinguda del Vallès en sentit sud.
Per tot plegat, Ballart ha defensat l'esforç que el govern de la ciutat ha fet aquest mandat per preveure les necessitats d'inversió en matèria d'espai públic a la ciutat: "L'Ajuntament ha fet els deures, però també ens cal la implicació d'altres administracions, malgrat que de vegades veiem declaracions en els mitjans d'algun conseller dient que les coses estaven igual que fa uns anys, no és veritat això", ha destacat. En aquest sentit, ha refermat que s'ha avançat molt en el projecte de polígons com Bellots II i Palau Sud-Can Guitard, aquest últim pendent de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
Per la seva banda, Meritxell Lluís ha reclamat a l'executiu català rapidesa a l'hora d'actuar, tot recordant que hi ha informes sectorials que depenen de la Direcció General d'Indústria que han arribat a trigar més de 470 dies a emetre's, un fet que, segons denuncia l'equip de govern local, frena innecessàriament l'avenç urbanístic i econòmic.