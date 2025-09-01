Els infants i les famílies "passen" del mòbil al Vapor Ventalló de Terrassa

Hi havia molts infants aquest dilluns a la plaça del Vapor Ventalló. No es veien criatures deixant-se la vista davant de pantalles de telèfons mòbils. Hi havia infants gaudint de curses de sacs, o de bitlles, o jugant a escacs. Aquest dilluns ha començat la novena Setmana de Jocs al Carrer de Terrassa, que aquest dimarts es dedicarà especialment a les cartes, amb el primer campionat de botifarra. Les cartes són el fil conductor de l’edició d’enguany d’aques esdeveniment organitzat per l’Associació Terrassenca de Jocs-Vadejoc.
La botifarrá és “un joc de muts”, com el descriu Miqui Giménez, un dels artífexs d’unes jornades que acabaran divendres vinent i converteixen per uns dies el Vapor Ventalló en escenari d’activitats i, per a molts infants, de descobriments. La Lluna, per exemple, ha descobert el Passe Trape, consistent a passar al camp contrari, a través d’un forat, fitxes impulsades per una goma. L’Arnau ha descobert com fer salts embotit en un sac en l’espai dedicat als jocs de cucanya, a la part superior de la plaça. L’Albert i el Miqui ensenyaven a jugar a l’aualé, una de les variants del mankala africà, consistent a deixar pedres en forats amb estratègia. Hi havia tallers i aquest dimarts hi haurà botifarra, però també el “burro”. Es presentarán jocs nous.
Participació familiar
L’objectiu és recuperar el joc de carrer, crear comunitat, oferir un espai intergeneracional, jugar, jugar, lluny de pantalles, fomentant la participació familiar i la cohesió social. “Volem oferir la possibilitat de jugar perquè els infants arribin a casa i busquin aquest joc amb el qual han gaudit a la plaça”, diu Miqui Giménez. Com la resta de voluntaris, el Miqui duia al coll un mocador verd, peça que identificava els voluntaris-informadors d’un esdeveniment concebut per “gaudir del joc compartit”, per redescobrir la plaça “com a espai de trobada”.
La jornada d’aquest dimarts es dedicarà als jocs de cartes. També s'inaugurarà una exposició a Amics de les Arts. Dimecres es presentarà l’A Risk Cat, i hi haurà baldufes, parxís i futbol amb botons. La prioritat de dijous serà per als jocs dansats. Divendres, gran joc “El poblat del laberint”. Ahir, els mòbils només servien per fer fotos i vídeos de l’ocasió.