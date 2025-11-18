Els membres de Pink Floyd es "retroben" a Terrassa

Vuit músics damunt de l’escenari revisiten la hipnosi que es va fer música en aquest costat de la lluna. Arriba a Terrassa un homenatge fidel a la que fora una de les bandes més rutilants de la història de la música, emblema del rock simfònic. Es tracta, per descomptat, de Pink Floyd. I es tracta, en el que a Terrassa es refereix, del concert que oferirà aquest divendres vinent The Other Side a la Sala Rasa 64.
A partir de les 22 hores del 21 de novembre, The Other Side i el seu espectacle “A Pink Floyd Experience” ompliran el local del carrer de la Rasa de l’atmosfera diferencial i progressiva de la banda britànica amb una aposta considerada per molts crítics com el millor tribut als creadors de temes tan inoblidables com “Shine on you crazy diamond”. El concert, de més de dues hores, respecta l’essència conceptual de cada àlbum i inclou una posada en escena innovadora, làsers i la pantalla circular que va popularitzar el llegendari conjunt de Roger Waters i David Gilmour. Tot plegat, per construir una experiència sensorial metamusical, per a la immersió “en un viatge sonor i visual”, segons expliquen els organitzadors del concert. El preu de les entrades, a partir de 28,60 euros.
La introspecció de “The dark side of the moon”, la melancolia de “Wish you were here”, la fúria de “The wall” o l’ambient eteri de “The Division Bell” es recreen en una proposta que combina precisió tècnica i entrega en una cerimònia psicodèlica, “una evocació del temps i de l’espai on la música és memòria, protesta i redempció”, afegeix l’organització.
Els fruits
El que va començar com un simple concert homenatge a Pink Floyd a Menorca, fa onze anys, va donar els seus fruits “convertint-se en un projecte a llarg termini i girant per tot el territori nacional amb un repertori enèrgic i representatiu de la seva millor època”, exposa la mateixa banda. L’octet afirma que honra la memòria “dels qui van ser considerats una icona cultural del segle XX, i una de les bandes més influents, reeixides i aclamades a la història de la música”.
The Other Side són Pere Moll (bateria), Marc Bosch (saxo), Toni Olmedo (baix), Judith Uris (cors), Joana Melià (cors), Simó Bosch (guitarra, cors), Pedro Sánchez (guitarra i cors) i Shanti Gordi (teclats i veu principal). Dos dies després del recital a Terrassa, la banda tocarà a La Sala del Movistar Arena de Madrid, on ha exhaurit entrades.