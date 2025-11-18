Aquest és el cartell del Festival Jazz Terrassa que heu triat

El del cercle de tonalitat vermella fosca, el més identificable dels tres, el que es va situar primer ja en les primeres hores de la cursa. El públic ha seleccionat el cartell oficial de la 45à edició del Festival Jazz Terrassa (FJT) en una votació popular per Instagram. De les tres opcions, la guanyadora ha obtingut el primer lloc a molta distància dels altres dos cartells proposats per Morcky, l'artista visual que els va elaborar en una performance en directe celebrada a la Nova Jazz Cava el passat 6 de novembre.
Així, el 45è Festival Jazz Terrassa, que se celebrarà del 6 al 27 de març de 2026, ja té imatge oficial gràcies a un procés participatiu que ha implicat la comunitat digital de la Nova Jazz Cava. Entre el 7 i el 17 de novembre, prop de 500 persones han dit la seva en la votació oberta a Instagram donant suport al cartell que preferien per representar la nova edició del festival.
Amb una àmplia majoria, la versió guanyadora es converteix en la imatge del festival. El procés es va iniciar el passat 6 de novembre, durant l’esdeveniment “What Is Jazz? Live” celebrat a la Nova Jazz Cava. En aquella sessió interdisciplinària, el terrassenc David García Aparicio va dirigir la banda Fail Again Ensemble mentre l’artista visual Marco “Morcky” Galmacci creava simultàniament en directe tres obres pictòriques inspirades en la música interpretada.
La pregunta
Aquestes peces van esdevenir les candidates oficials per al cartell del festival. La direcció creativa de la campanya visual ha anat a càrrec de l’agència Evil Love. En l’acte també es convidava els participants a respondre la pregunta “What Is Jazz?” en una butlleta, "reforçant la voluntat de Jazz Terrassa de connectar amb la comunitat i de reivindicar el jazz com a disciplina oberta i plural", indica el Club de Jazz.
Les respostes dipositades a l’urna de la Nova Jazz Cava entraran en el sorteig de dues invitacions per al concert d’obertura de l’edició 2026 del FJT. Hi ha temps per participar fins el dijous 27 de novembre, quan es desvetllarà el guanyador de la vonvocatòria, en el marc de la jam session d'Adrià Font, “Dels 13 al 80”.