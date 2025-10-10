Cultura i Espectacles

Elsa Armengou, una nova perla del jazz a Terrassa

Joan Chamorro presenta el disc de la trompetista a la Nova Jazz Cava aquest divendres

  • Elsa Armengou actuarà a Terrassa aquest divendres

ARA A PORTADA

Publicat el 10 d’octubre de 2025 a les 10:46

Parlar de factoria al·ludeix a quelcom de muntatge fred i sense ànima, però segurament pitjor seria parlar de fàbrica en aquests casos. No és la primera vegada, però, que es parla de la factoria del músic i docent Joan Chamorro per designar l’escola que aquest mestre català del jazz manté amb la Sant Andreu Jazz Band i que es tradueix en formació, concerts i discos de joves  promeses. El cicle Joan Chamorro Presenta torna a passar aquest divendres per la Nova Jazz Cava de Terrassa (21.30 hores) amb la jove trompetista Elsa Armengou, que forma part de la Sant Andreu Jazz Band des dels 6 anys. Ara en té 20 i lidera la secció de trompetes de l’orquestra, a més més d’haver-se convertit en solista.

Elsa Armengou pujarà a l'escenari del passatge de Tete Montoliu acompanyada del mateix Chamorro al contrabaix, Lola Peñaranda al saxo tenor, Pau García al piano i Arnau Julià a a la bateria. La primera línia la compartirà amb Lola Peñaranda, també integrant de la Sant Andreu Jazz Band.

A la Nova Jazz Cava es podran escoltar alguns dels temes del disc de presentació de la trompetista, el número 21 de la sèrie Joan Chamorro Presenta.

Notícies recomenades