Elsa Armengou, una nova perla del jazz a Terrassa

Parlar de factoria al·ludeix a quelcom de muntatge fred i sense ànima, però segurament pitjor seria parlar de fàbrica en aquests casos. No és la primera vegada, però, que es parla de la factoria del músic i docent Joan Chamorro per designar l’escola que aquest mestre català del jazz manté amb la Sant Andreu Jazz Band i que es tradueix en formació, concerts i discos de joves promeses. El cicle Joan Chamorro Presenta torna a passar aquest divendres per la Nova Jazz Cava de Terrassa (21.30 hores) amb la jove trompetista Elsa Armengou, que forma part de la Sant Andreu Jazz Band des dels 6 anys. Ara en té 20 i lidera la secció de trompetes de l’orquestra, a més més d’haver-se convertit en solista.\r\n\r\nElsa Armengou pujarà a l'escenari del passatge de Tete Montoliu acompanyada del mateix Chamorro al contrabaix, Lola Peñaranda al saxo tenor, Pau García al piano i Arnau Julià a a la bateria. La primera línia la compartirà amb Lola Peñaranda, també integrant de la Sant Andreu Jazz Band.\r\n\r\nA la Nova Jazz Cava es podran escoltar alguns dels temes del disc de presentació de la trompetista, el número 21 de la sèrie Joan Chamorro Presenta.\r\n