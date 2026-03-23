Encara podeu presentar-vos al Premi Ferran Canyameres de novel·la

El 31 de març acabarà el termini de presentacions d’escrits al premi de novel·la de la Nit del Misteri, esdeveniment organitzat per Òmnium Terrassa. Els aspirants a la resta de convocatòries (relat breu, poesia, teatre i relats d’alumnes d’escoles i instituts) encara tenen temps, fins el 29 d’abril a les 19 hores.
La Nit del Misteri, l’acte de lliurament d’aquest referent dels premis literaris d’intriga en català, tindrà lloc dijous 25 de juny, a les 19.30, al Teatre Principal. Es tracta d’una cita cultural que reconeix la creació literària en llengua catalana vinculada principalment als gèneres del misteri, la intriga i el policíac.
El guardó principal és el Premi de Novel·la Ferran Canyameres, el reconeixement de novel·la d’intriga més antic del país en el seu gènere i també el més ben dotat econòmicament, amb 5.500 euros, que inclou la publicació de l’obra guanyadora. Aquesta categoria estrena enguany un nou patrocinador, Roger Albert Real Estate, agència immobiliària amb seu a Terrassa. El premi ret homenatge a l’escriptor terrassenc Ferran Canyameres i s’ha convertit en un referent dins el panorama literari en català.
Actualment, la Nit del Misteri inclou també els premis Maria Rovira i Montserrat Oller, destinats a alumnes de primària, secundària i postobligatòria; el premi de poesia Enric Gall, que promou valors ciutadans, i el premi de teatre Àngels Poch, creat l’any 2021 en homenatge a l’actriu terrassenca i destinat a reconèixer el millor text teatral, de temàtica lliure. Tots els premis comparteixen la vinculació amb el gènere policíac, d’intriga i misteri, excepte el de poesia Enric Gall i el de teatre Àngels Poch.
La celebració del certamen és possible pel patrocini de Roger Albert Real Estate, Bon Preu-Esclat i LaFACT.