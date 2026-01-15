Es descobreix l'esperit de Frank Sinatra a Terrassa

Ell sap, i així ho ha dit, de la importància de la tranquil·litat en l’escenari, d’aquesta sobrietat amb corbata, i de la respiració mentre es canta amb aquest timbre i es passeja amb lentitud davant el públic. Ell, Miquel Barceló, es transforma en Frank Sinatra i mostrarà aquest divendres, 16 de gener, aquesta connexió amb “La Veu” a la Nova Jazz Cava de Terrassa. El preu de l’entrada a taquilla és de 15 euros, de 10.50 per als socis del Club de Jazz Terrassa.
Barceló farà reviure aquest vespre el swing del mestre del jazz vocal en un homenatge amb el qual comptarà amb el suport rítmic d’un trio de músics de sòlida trajectòria: Octavi Bañuls al piano, Pep Rius al contrabaix i Olivier Rocque a la bateria.
Sofisticació
Fer ús del repertori de “La Veu” i defensar-lo amb solvència no està a l’abast de tothom, i Barceló assumeix aquest repte amb respecte, personalitat i una interpretació profundament expressiva. La seva veu recrea amb fidelitat i emoció la sofisticació i l’encant de l’època daurada del swing, transportant el públic a l’atmosfera íntima i elegant dels grans clubs de jazz presents en l’imaginari de molts aficionats no sols al gènere, sinó també al cinema. L’intèrpret recrea el repertori clàssic del cançoner nord-americà, amb temes com “Fly me to the moon”, “All of me”, “Cheek to cheek”, “Sway”, “Strangers in the night” o “The way you look tonight”.
El títol de l’espectacle no deixa buit al dubte sobre les intencions d’homenatge: “Miquel Barceló canta a Sinatra”. El vocalista no és nou en aquests camins refinats. Es tracta d’una de les veus més destacades del swing a l’escena jazzística de Barcelona amb una experiència de 25 anys damunt dels escenaris. La maduresa interpretativa constitueix la clau de volta de la proposta d’aquest “crooner” basada també en el control vocal i una alta capacitat de fraseig.