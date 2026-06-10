Escriptores de Terrassa us conviden a un vermut

Pretenen convertir-se “en un referent de la promoció literària a la ciutat” i contribuir a fer aflorar “la riquesa creativa de Terrassa”. I es presenten públicament amb un Vermut Literari. Un grup d’escriptores de Terrassa ha creat una associació, Teixint Històries, que viurà el seu primer acte aquest dissabte vinent, 13 de juny, al centre cívic President Macià.
L’entitat, que es dedicarà “a fomentar la literatura de proximitat”, ha estat fundada per Ada White, Mònica Linares, Núria Fortuny i Sandra Rein. El vermut amb el qual es presentaran dissabte es durà terme a l’equipament de Sant Pere Nord de les 11.30 a les 13 hores. L’associació anuncia que l’esdeveniment, “gratuït i obert a tothom”, combinarà literatura, conversa i el conegut pica-pica “en un ambient distès”. Qui assisteixi a l’acte podrà conèixer autores locals, descobrir les seves obres “i compartir experiències al voltant de la lectura i l’escriptura”.
Espai inclusiu
Teixint Històries té la pretensió d’esdevenir “un espai inclusiu i participatiu”, creant i consolidant “una comunitat literària activa”. Neix amb el propòsit “de donar visibilitat al talent literari local, crear xarxa entre autores, fomentar la lectura i apropar la cultura escrita a la ciutadania”. Entre les futures activitats, “hi haurà presentacions de llibres, trobades literàries, tallers, col·loquis i altres propostes destinades a enriquir la vida cultural de Terrassa”.
“Volem crear un punt de trobada per a totes aquelles persones que estimen les històries, tant si les escriuen com si les llegeixen. Creiem que la literatura és una eina de connexió, de creixement personal i de construcció de la comunitat”, expliquen les promotores de l’entitat, que iniciarà el seu recorregut amb el que, anticipa, serà el seu primer Vermut Literari. Teixint Històries vol convertir-se “en un referent de la promoció literària a la ciutat”, contribuint a difondre “la riquesa creativa de Terrassa”.