Estrena de la sèrie de Dolera rodada amb els Minyons de Terrassa

Arriba el moment. "Pubertat", la sèrie dirigida per Leticia Dolera rodada a Terrassa, amb la col·laboració dels Minyons, s'estrenarà aquest dimecres, 24 de setembre, a HBO Max, segons ha anunciat aquesta plataforma. La sèrie original de Max en coproducció amb 3Cat, creada, dirigida i interpretada per Dolera, s'ha presentat aquesta setmana al Festival de Sant Sebastià. Cada dimecres estarà disponible un nou capítol fins a completar els sis que integren la sèrie.
Ambientada en ple estiu, al voltant de la nit de Sant Joan, i en el context cultural de la tradició castellera catalana, "Pubertat" és un drama familiar que explora el pes del tabú i l'herència psicològica transmesos de generació en generació. Va ser rodat en gran part a Terrassa l'any passat.
Aquest dilluns es va presentar al Festival de Cinema de Sant Sebastià, en una roda de premsa en la qual van participar Leticia Dolera, Betsy Túrnez, Alexandra Russo, Jean Cruz, David Vert, Ot Serra, Bruno Bistuer, Nael Gamell, Aina Martínez i Carla Quílez, així com els productors, segons indica HBO Max.
Fer pinya
La seva creadora i directora, Leticia Dolera, va comentar: "És la primera vegada que dirigeixo una sèrie tan coral. Ha estat preciós el treball de tots ells. Érem conscients que era un tema sensible i va ser realment meravellós treballar tots a l'una. Vam fer pinya com en un castell. Volia ambientar la sèrie en l'àmbit popular i els castells, en temps d'individualisme, precisament apel·len a la col·lectivitat i presencialitat. En un castell has de fer equip, confiar en els altres per pujar perquè si no, caus. La canalla s'ha de sostenir sobre els més adults. El castell és fràgil com la societat. Em semblava que era la metàfora perfecta per a aquesta sèrie". I ha afegit: "Tant de bo 'Pubertat' obri converses necessàries en les famílies. No sols pels nois i les noies, també ens pot ajudar els adults a revisitar les nostres experiències per sanar".
L'harmonia d'una comunitat es trenca quan una denúncia d'agressió sexual esclata en xarxes socials, assenyalant a tres adolescents com a responsables. Això divideix a les famílies, que es veuen forçades a enfrontar-se no sols a la veritat, sinó als seus propis límits i responsabilitats. La tensió creix i una pregunta divideix a tots: "Pot un nen ser un agressor sexual, o tot és fruit de la confusió pròpia de l'edat?
La sèrie està protagonitzada per Leticia Dolera, Xavi Sáez, Betsy Túrnez, Alexandra Russo, Jean Cruz, David Vert, Biel Durán, Anna Alarcón, Lluís Marco i Vicky Peña (Llibertat, Pedres), entre altres. El repartiment adolescent el componen principalment actors debutants de 13 i 14 anys, i Carla Quílez.