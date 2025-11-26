Els castells també es ballen a Terrassa

Declarava Pau Estrem, director artístic de CataLANDance, al Diari de Terrassa aquest passat dimarts que aquesta plataforma internacional, concebuda com a finestra per visibilitzar la dansa catalana contemporània arreu del món, venia a donar una resposta a mancances del sector; i venia a dir, per posar un exemple, que calia normalitzar esdeveniments com aquest igual que s’ha normalitzat la celebració de fires com la de l’automòbil. Aquí, a Terrassa, des d’aquest dimecres i fins dissabte vinent, no es “venen” models automobilístics, sinó propostes innovadores de dansa amb presència d’operadors internacionals; una desena de les propostes, a més, les pot assaborir el públic en general. Ha estat el cas d’“Aleta”, la producció dedicada al món casteller que aquest dimecres (com no, a Cal Reig, casa dels Minyons), ha obert la primera edició de CataLANDance.
Dedicatòria
Abans, a la inauguració oficial de l’esdeveniment, Pau Estrem havia dedicat l’espectacle al Juanan, el membre dels Minyons traspassat dimarts. Bases rítmiques enllaunades i música en directe, amb gralla i percussió, formaven l’embolcall d’una sucessió de moviments, pujades, baixades, que redescobrien en dansa la construcció d’un castell; de diversos castells, en realitat, per part de cinc ballarins als quals el graller se sumava de manera esporàdica i el percussionista, al final, juntament amb bona part del públic, per edificar la última construcció al pati de Cal Reig. Al fons, ocàs de groc esvaït.
L’alcalde, Jordi Ballart, havia obert l’acte inaugural per mostrar “l’orgull de Terrassa per ser amfitriona d’aquesta primera edició del CataLANDance”, plataforma que reconeix la trajectòria de Terrassa a l’avantguarda de la dansa
“Aleta”, de la companyia Marc Fernández, és un espectacle de 40 minuts que revisa la riquesa dels castells, els seus valors, les seves imatges i emocions, mesclant dansa i tradició; arrels amb un llenguatge escènic contemporani. El final de l’esforç l'ha representat una ballarina-castellera sola, al mig del pati, exhalant el sospir profund de la feina feta.
L’alcalde, Jordi Ballart, havia obert l’acte inaugural per mostrar “l’orgull de Terrassa per ser amfitriona d’aquesta primera edició del CataLANDance”, plataforma que reconeix la trajectòria de Terrassa a l’avantguarda de la dansa. Cal Reig, a més, és un bon lloc “per posar en valor la cultura de fer pinya per assolir els objectius més ambiciosos”. Terrassa, ha reiterat Ballart, “és una de les capitals europees de la dansa”, art amb el qual manté “una relació profunda i rica” en diversos fronts. CataLANDance “arriba en bon moment” per facilitar les interrelacions entre agents del sector “i per aportar visibilitat internacional a Terrassa”. Amb la plataforma, la ciutat esdevé “una finestra de la dansa catalana al món i una magnífica oportunitat per a la dansa, Terrassa i la cultura”.
Pluralitat
L’Ajuntament és l’impulsor del certamen juntament amb la Generalitat, amb la col·laboració de la Diputació. Sònia Hernández, consellera de Cultura, s'ha congratulat d’inaugurar un festival “en un espai meravellós i tan singular com Cal Reig” i ha destacat una iniciativa ambiciosa “i concebuda per mostrar la pluralitat de la dansa contemporània a Catalunya i per connectar els professionals catalans amb els de la resta del món”. La plataforma constitueix un pas important “per a l’obertura de mercat per a les nostres produccions i companyies”.
La jornada d'aquest dijous s’iniciarà amb tres sessions de l’Open Studio, l’apartat de la plataforma destinat a professionals, que es duran a terme a LaFACT de 12 a 14 hores, i amb quatre produccions més al Teatre Principal, LaFACT i el Teatre Alegria. Aquest és el programa de la fira.