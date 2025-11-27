La història de la banda Sau ha estat rodada a Terrassa

Algú que s'assemblava molt al recordat Carles Sabater ha estat vist pel privilegiat entorn natural de l'antic hospital del Tòrax, envoltat de càmeres.
Terrassa ha estat una de les localitzacions del rodatge de "Els de Sau", la pel·lícula sobre la mítica banda de rock en català dels 90. El rodatge s'ha desenvolupat des del 29 d'octubre al 13 de novembre tant a les instal·lacions del Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) com a altres espais de la ciutat. A l'interior del PAC, l'antic hospital del Tòrax, es van recrear els estudis musicals de Londres on va gravar el grup i també el pis de Carles Sabater, el líder de la banda. A més, la gravació es va dur a terme a zones naturals properes al centre de producció, com ara els voltants del Club Egara i del centre Leitat, on es van enregistrar escenes amb vehicles i una ambulància.
El film, escrit i dirigit per Elisabet Terri, el produeixen Imminent Produccions, Arlong Productions i FishCorb Films. Està protagonitzat per Guim Puig ("Les del hockey", "Historias para no contar") com a Carles Sabater, Pol Monen com a Pep Sala ("Amar", "Els nens salvatges" i "Tu hijo") i Guillermo Lasheras ("Les del hockey", "A través de mi ventana") com a Joan Capdevila. A banda de Terrassa, el film s'ha rodat durant cinc setmanes a diferents localitats de Catalunya i Andorra on el grup va viure alguns dels moments més significatius de la seva història.
Sinopsi
Catalunya, anys 1980. Tres joves estan a punt de formar un dels grups de rock més transcendentals de la música en català. Els camins artístics de Carles Sabater, Pep Sala i Joan Capdevila s’entrecreuen per donar lloc a Sau, la mítica banda, creadora d'himnes com "Boig per tu". Els somnis de tots ells trontollen degut a la precarietat econòmica i les constants decepcions, "però la passió per la música i l’amistat que els uneix els enfortirà per assolir l’èxit tan desitjat", indica la productora.
Sau va ser la banda de més èxit dels anys 90 a Catalunya i un dels grups pioners del rock català, aconseguint un triomf inqüestionable amb la venda d’àlbums i una gran repercusió internacional. Des del seu primer concert, fa més de trenta anys, el grup continua tenint un públic fidel. "Boig per tu" ha estat versionada més de 80 vegades en diversos idiomes.
La banda es va crear l'any 1986. L'any següent, el grup s’instal·la a Les Tallades, a Vilanova de Sau (Osona), poble que dona nom al conjunt i on es treballaran els dos primers àlbums. La trajectòria de Sau va durar dotze anys. Va ser interrompuda de manera sobtada per la mort d’en Carles Sabater l’any 1999, després d’un concert a Vilafranca del Penedès. Moments com el concert del Palau Sant Jordi o el de la Monumental de Barcelona, l’any 1992, on va col·laborar Luz Casal, que va incloure en un disc seu la versió en castellà de “Boig per tu", es reviuen a la pel·lícula. Aquesta ha comptat el suport de Pep Sala.
La inesperada desaparició de Carles Sabater, amb només 36 anys, va commocionar Catalunya, convertint-lo en un mite. Quan ell va morir, també ho va fer Sau.
“És una història de música, talent i èxits, però, sobretot, d'amistat i lluita. De com un grup de joves amb uns somnis similars s'uneixen per fer-los realitat i com això els converteix en una autèntica banda, haguessin fet música o no", explica la directora, Elisabet Terri. "No eren un grup prefabricat en un despatx d'una discogràfica; al contrari, van florir de la complicitat, l'afecte i la germanor", afegeix. Per a la directora, els componentes de Sau van ser fidels a l'estil de cançons que volien crear i a l'idioma amb el qual el volien fer: el català. "I, per sobre de tot, volien fer música de qualitat", afirma Terri. Aquesta no és una pel·lícula documental, sinó una ficció basada en fets reals: "Un cúmul d'anècdotes desconegudes, algunes divertides i altres no tant, que canviaran la visió del que crèiem conèixer del grup.”
A Terrassa
Aquesta producció hispano-andorrana, que arribarà als cinemes de la mà de Filmax, se suma als més de 100 rodatges acollits aquest any a la ciutat, tant aquells realitzats als platós i localitzacions del Parc Audiovisual, com aquells coordinats per Terrassa Film Office, encarregada de les gestió de permisos de rodatge a la ciutat. Com destaca el PAC, l'últim anunci de Lego protagonitzat per Tom Holland, la sèrie "Apocalipsis Z-Parte II" (Nostromo Pictures i Amazon Prime) o el talent musical "Operación Triunfo" són només algunes de les grans produccions de 2025 al parc audiovisual.
Pel que fa als rodatges a la ciutat (Terrassa Film Office) destaquen els de la sèrie televisiva "33 días" (Atresmedia), dirigit per Carles Porta, que es var rodar al barri de Can Boada; el film "Mallorca Confidencial", rodada a la Cecot i protagonitzada per Lolita Flores o l'anunci d'Adidas Euro women, rodada a l'Estadi Olímpic Municipal l'estiu passat de la mà de la productora referent del món publicitari, TwentyFour-Seven. "La facilitat per fer rodatges a l'entorn natural i al nucli urbà ens fa forts com a ciutat per acollir produccions", conclou el PAC.