Festa a La Temerària de Terrassa: "Només compro llibres aquí"

Dia 0 de la segona dècada. Dimarts. Un grapat d’amics temeraris brinda amb poemes i música entre tinta i somriure col·lectiu. Àlvar Masllorens departeix amb uns i amb uns altres, la cara al vent a l’illa dels valents. Un cartell a la planta baixa anima els visitants a pujar-ne a la primera: “Sigues temerari”.
La llibreria La Temerària de Terrassa ha celebrat aquest dimarts el seu desè aniversari a casa, a l’establiment que va fundar Àlvar Masllorens el 2 de setembre del 2015, dia d’inici d’una aventura audaç. Desenes de persones han visitat aquest dimarts a la tarda la llibreria ubicada al carrer de la Goleta, l’establiment fundat per Masllorens que, com era l’objectiu inicial, ha esdevingut centre irradiador de cultura, seu de clubs de lectura, escenari de recitals.
Quim Perera, amic temerari, també hi era. “Només compro llibres aquí. aquesta és una llibreria local que ho té complicat i cal col·laborar amb els lluitadors com l’Àlvar, que et dona consells, que et busca exemplars. Aquí pots fer el que no pots fer en una gran superfície”, deia el Quim, resumint el que La Temerària ha significat per a molts terrassencs durant una dècada. “La vida es forma d’interseccions que no esperes”, afegia el Quim. És músic i ha participat a la celebració al pati de La Temerària dedicant a l’Àlvar una cançó composta per ell per a l’ocasió en agraïment al libreter “per les estones que ha passat buscant-me llibres”. El tema regalat va brollar de la lectura d’un d’aquests llibres, “Viure amb l’ombra”, que va ajudar el Quim a treure del soterrani de la vida el que allà hi havia amagat, allò que li feia vergonya d’ell mateix: “Encara que faci mala olor, forma part de tu”, ha dit en la presentació de la cançó.
Energia
“Si deixes tot això en l’ombra et continua fotent la vida. Si ho deixes sortir, et dona energia”, explicava el Quim a aquest diari després d’interpretar el seu tema, amb guitarra i harmònica, amb aroma folk barrejat amb els efluvis del taronger que s’ensenyoreix del pati.
L’Àlvar i el Quim s'han fos en una abraçada enmig dels aplaudiments. Abans, vuit poetes havien llegit els seus versos. Després arribava l’actuació de Gels, duo de corda. L’Àlvar assegura que té corda per a estona.