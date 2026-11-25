Terrassa ha acollit tant el rodatge com l'estrena d'un film sobre l'assetjament escolar. Es tracta del curtmetratge "A un paso", dirigit per Miquel García Borda, que s'ha estrenat aquest dimarts al Cinema Catalunya.
El repartiment el formen Neus Sanz, Adrià Collado, Miriam Tortosa, Jessica Ross, Aina Martínez, Leyre García, Héctor Rodríguez i Axel Ramos.
El tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual i del Parc Audiovisual (Terrassa City of Film), Joan Salvador, ha participat en l'acte, que ha comptat també amb la presència de Sor Lucía Caram i del gerent de la productora audiovisual MyO24 Films, Moisès Molina.
"A un paso" convida a reflexionar sobre l'assetjament escolar a través de la història d'en Javier, un adolescent sensible i reservat que pateix violència escolar en silenci, envoltat d'humiliacions i aïllament mentre el seu entorn minimitza el seu dolor. L'obra busca difondre aquesta realitat i sensibilitzar el públic.
Suport del PAC
El curtmetratge ha obtingut el suport del Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) mitjançant sessió gratuïta de les localitzacions i el TRS Film Lab per a la producció virtual d'una escena. Una altra part del rodatge ha tingut lloc a Santa Perpètua de Mogoda.
Després de la projecció s'ha desenvolupat un col·loqui amb la participació del director, actors i actrius i del productor del curtmetratge.
"Per a nosaltres és una gran satisfacció poder presentar aquest projecte a Terrassa, una ciutat que ha format part del seu desenvolupament i el seu rodatge", declara Moisés Molina Rovira, el productor.