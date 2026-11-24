La cantautora terrassenca Gemma Humet esdevindrà un dels noms propis del desembarcament a Terrassa de “Llach-Gener 76. 50 anys”, el reeixit homenatge als concerts que Lluís Llach va oferir al Palau d’Esports de Barcelona a principis del 1976. Els recitals van ser immortalitzats en el disc “Barcelona Gener 76” i als darrers mesos una producció del Festival Barnasants aporta una nova perspectiva al mític esdeveniment amb una gira que arribarà a LaFACT Cultural de Terrassa aquest diumenge vinent en dues funcions. L’aforament ja està complet.
El muntatge que commemora el 50è aniversari d’aquells emblemàtics concerts incorpora la direcció musical i el piano de Manel Camp, autor dels arranjaments originals del 1976, i la presència a la bateria de Santi Arisa, integrant del grup original. La formació musical es completa amb Borja Penalba, Jordi Gas, Anna Bosch, Sofia Itriago i Lluís Ribalta, mentre que les veus principals van a càrrec dels reconeguts intèrprets Gemma Humet i Joan Reig (Els Pets), “que reinterpreten amb sensibilitat i força aquelles cançons històriques”, indica l’organització del concert. La direcció escènica està signada per Esther Lázaro a partir d’una idea i guió de Fermí Puig, Carles Girbau i Xavier Pintanel.
Culminació
El mateix Llach va acompanyar Gemma Humet el passat 27 de gener en el concert que va significar el tret de sortida de la gira al Palau de la Música Catalana. El concert va culminar amb el cant col·lectiu de “L’estaca”. Abans, Llach va pujar a l’escenari per interpretar cinc temes, entre els quals “A força de nits” i “Ítaca” amb la pianista i compositora terrassenca.
La gira ha inclòs una desena de parades. A LaFACT es desplegarà diumenge vinent amb un concert a les 17 hores i un segon recital a les 20. Les entrades dels dos esdeveniments estan exhaurides.