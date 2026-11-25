L'actriu Ángela Monge presentarà la gala de la cinquena edició de la Festa de les Lletres de Terrassa, que enguany homenatjarà Paulina Pi de la Serra (1906-1991) en el 120è aniversari del seu naixement i que se celebrarà aquest dilluns vinent, 30 de novembre, al Teatre Alegria. Durant la celebració es farà lliurament de quatre guardons: el Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de poemes en català, el Concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet, el Premi de Poesia Marta Pessarrodona per a joves i el Premi Anna Murià de contes en català
Com a bestreta de la festa, Terrassa ha dut a terme a les últimes setmanes un seguit d'activitats per commemorar els 120 anys transcorreguts des del naixement de Paulina Pi de la Serra i Joly, escriptora, política, professora i activista cultural terrassenca. Al llarg d’aquest mes de novembre, la ciutat ha acollit un cicle dedicat a la seva figura amb activitats com xerrades, conferències o exposicions i que culminarà durant la Festa de les Lletres amb una lectura dramatitzada d'obres de l’autora, a càrrec de l’actriu terrassenca Teresa Sánchez.
L'actriu Ángela Monge presentarà la gala de la cinquena edició de la Festa de les Lletres de Terrassa, que enguany homenatjarà Paulina Pi de la Serra en el 120è aniversari del seu naixement i que se celebrarà aquest dilluns vinent, 30 de novembre, al Teatre Alegria.
L’acte d'aquest dilluns vinent, a les 19 hores, serà gratuït i obert al públic fins a completar l’aforament disponible. Durant la cerimònia es lliuraran els guardons de la XXIII edició del Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de poemes en català, el XVII Concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet, el VII Premi de Poesia Marta Pessarrodona per a joves i el VII premi Anna Murià de Contes. A més també es farà una lectura dels textos premiats al quart Concurs Literari de Microrelats 8M, organitzat per la Fundació Sant Llàtzer.
La Festa de les Lletres a Terrassa és una iniciativa de la Taula Sectorial de Lletres i Pensament del Consell Municipal de Cultura i de les Arts, "sorgida amb la intenció de donar més rellevància i visibilitat a alguns dels premis literaris que s’entreguen a la ciutat agrupant-los en un sol acte", en una festa conjunta. "Aquesta iniciativa té la voluntat de reconèixer la gran dinamització literària de la ciutat, fomentar el gust per l'escriptura i la lectura, i donar la rellevància merescuda als autors i autores que hi participen així com a les obres presentades", conclou l'Ajuntament.
Organitzadors
La XXIII edició del Premi Agustí Bartra de poesia catalana està organitzada per Amics de les Arts i Joventuts Musicals amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. El premi consistirà en la publicació en edició comercial del llibre guanyador que serà publicat per l’editorial Pagès Editors.
La XVII edició dels Premis Soler i Palet de narracions curtes està organitzada per l'Ateneu Terrassenc amb la col·laboració de l’Ajuntament. Els relats premiats seran publicats en format de llibre electrònic a la pàgina web del consistori. En aquest concurs es donen tres distincions. El primer premi consisteix en un lot de llibres per valor de 120 euros gentilesa de La Casa del Llibre i 400 euros lliurats per l'Ateneu Terrassenc. El segon premi, un lot de llibres per valor de 80 euros gentilesa de la Llibreria Nikochan i 300 euros lliurats per l'Ateneu Terrassenc; i el tercer, un lot de llibres per valor de 60 euros gentilesa de la llibreria La Temerària i 200 euros lliurats per l'Ateneu Terrassenc.
La VII edició del Premi Marta Pessarrodona de poesia catalana per a joves està organitzat per l’Ajuntament i Amics de les Arts i Joventuts Musicals.
El guardó, adreçat a joves de fins a 35 anys, consta de dues categories: una de poesia discursiva i una de videopoesia. Els premis en ambdues categories consisteixen en una beca de 1.000 euros.
La VII edició del Premi Anna Murià de contes està organitzada per Amics de les Arts amb la col·laboració del consistori. El premi consistirà en una dotació econòmica de 3.000 euros i la publicació en edició comercial del llibre guardonat, per part de l’editorial Pagès Editors.