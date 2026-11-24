L’actriu terrassenca Marissa Josa ha rebut aquest dilluns el Premi d’Honor Anna Lizaran dels Premis Butaca, que aquest any han arribat a la 32a edició. La distinció amb la Butaca Honorífica reconeix una trajectòria de gairebé sis dècades sobre els escenaris, però també la faceta de Josa com a professora. En el seu discurs, la intèrpret, nascuda l’any 1948, ha deixat clar que la tasca pedagògica li ha servit per créixer com a artista.
El guardó s'ha lliurat en una gala celebrada a Premià de Mar. Marissa Josa ha acabat la seva intervenció d’acceptació del premi amb la frase final del personatge de la Sònia a “L’oncle Vània”: “Reposarem, sentirem els àngels, veurem el cel cobert de diamants, que totes les desgràcies terrenals, que tots els nostres sofriments, s’esfondraran en la misericòrdia que omplirà l’univers, i la nostra vida serà tranquil·la, dolça com una carícia, jo ho crec, ho crec. Reposarem. Reposarem’; per un somni: la pau al món”.
L’actriu i docent terrassenca va iniciar la seva trajectòria artística l’any 1968, primer vinculada al moviment de teatre independent, i des d’aleshores ha participat en més de seixanta espectacles.
Altres distincions
"L’amor venia amb taxi", de La Cubana, ha estat la gran triomfadora de la nit dels XXXII Premis Butaca. L’homenatge al teatre d’aficionats en format de musical ha rebut vuit premis entre els quals destaquen els apartats musicals i tècnics amb el Butaca al millor musical, al millor actor de musical o a la millor escenografia.
Com indica ACN, l’altre gran premiat dels Butaca ha estat "El barquer", del Teatre Lliure, amb sis premis. L’obra ambientada a la convulsa Irlanda del Nord s’ha emportat el guardó al millor muntatge teatral, a la millor direcció per a Julio Manrique, al millor actor per a Roger Casamajor i a la millor actriu de repartiment per a Imma Colomer. "La mort i la primavera", de La Veronal, ha aconseguit tres premis, tots vinculats a la dansa.
L’actriu i docent terrassenca va iniciar la seva trajectòria artística l’any 1968, primer vinculada al moviment de teatre independent, i des d’aleshores ha participat en més de seixanta espectacles
La 32a edició dels Premis Butaca de Teatre de Catalunya s'han celebrat aquest dilluns al Pavelló d'Esports de Premià de Mar (Maresme), com és tradició en les darreres edicions. Ho ha fet amb una arrencada musical amb una al·legoria a la Justícia, entesa com l'afectació en el món que envolta al teatre, però també com a crítica a la situació política: "Si no reaccionem viurem en un país neofeixista", ha dit la presentadora, Glòria Cid, en l'inici de la gala.
De fet, el to reivindicatiu i la defensa aferrissada del sector del teatre ha estat ben present en part dels discursos, així com la cita electoral del pròxim diumenge, que també ha ocupat una part important de les intervencions d'alguns dels premiats.
Del taxista al barquer
La cita ha tingut com a obra protagonista "L'amor venia amb taxi", de La Cubana, que ha començat a recopilar premis només començar la gala, recollint els cinc primers dels lliurats, destaca ACN. El muntatge que recupera la comèdia d'embolics de Rafael Anglada s'ha emportat el Butaca al millor musical i a l'escenografia per a La Cubana i Castells Planas. També el Butaca al disseny de llums per Kiko Planas; el de vestuari i a la caracterització per a La Cubana, Leo Quintana, Raúl Herrera i Jan Alexandre Romero; al so o espai sonor per a Jordi Ballbé i a la composició musical per Joan Vives i Xavier Mestres. Oriol Burés ha guanyat el Premi al millor actor de musical.
En segon lloc, "El barquer" ha recollit sis premis Butaca: millor muntatge teatral, millor direcció per a Julio Manrique, millor actor per a Roger Casamajor, millor actriu de repartiment per a Imma Colomer, millor actor de repartiment per a Ernest Villegas i millor intèrpret revelació per a Jan Serra.
"Visca el teatre, visca la cultura, i que ens brillin els ulls", ha dit Casamajor en la recollida del premi, mentre que Serra ha acabat amb un esment a la cita electoral de diumenge: "Ara més que mai hem de votar per un pressent i un futur digne, just per tots". Per la seva banda, Manrique, que ha pujat dos cops a l'escenari, ha destacat que treballen perquè "El barquer" segueixi en escena, i ha assegurat que requeria molta "generositat de totes les persones" que hi han participat, i que han fet que cada assaig es convertís en "una celebració de la vida".
Per la seva banda, "La mort i la primavera", de La Veronal, el Teatre Nacional de Catalunya, la Biennale Danza di Venezia i el Centro Danza Matadero de Madrid, ha sumat tres guardons vinculats amb la dansa: millor espectacle de dansa, premi Fundació SGAE a la millor coreografia per a Marcos Morau i millor interpretació masculina de dansa per a Jon López.
La 32a edició dels premis escollits exclusivament pels espectadors ha ofert una gala conduïda per Glòria Cid, amb una celebració de la creació escènica i del talent que dona vida al teatre, la dansa i el musical a Catalunya
Durant la vetllada s'ha reconegut la feina d'Àngels Gonyalons a "La corona d'espines" amb el Butaca a millor actriu i Mariona Castillo ha rebut el Butaca a la millor actriu de musical per la seva interpretació a "Germans de sang".
El Butaca al millor espectacle de petit format ha reconegut "Permagel", de Dagoll Dagom i Barc Coop, mentre que "Ona", de la Companyia La Súbita, ha obtingut el guardó a millor espectacle per a públic familiar.
Missatge
L'autora Marta Buchaca s'ha emportat el Butaca Fundació SGAE al millor text per "Una bufetada a temps". No ha desaprofitat el seu discurs per llançar un missatge amb la mirada posada a diumenge vinent: "Necessitem un govern d'esquerres que tingui cura de la gent", ha dit, demanant a tothom qui tingui dubtes que es decanti per aquesta opció.
El Butaca a millor interpretació femenina de dansa ha estat per a Nora Baylach, per "Faula", de Mercat de les Flors i Temporada Alta.
La 32a edició dels premis escollits exclusivament pels espectadors ha ofert una gala conduïda per Glòria Cid, amb una celebració de la creació escènica i del talent que dona vida al teatre, la dansa i el musical a Catalunya.