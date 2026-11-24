Alain Moreau, potser el crític i investigador número 1 del món de l’obra i la vida de Picasso, es va quedar curt en la xerrada que va protagonitzar el mes de setembre passat al bar Culla, una vetllada organitzada per la Sala Paüls. Per això hi tornarà aquest dijous (19.30 hores) amb una primícia mundial, diuen els organitzadors: ha descobert uns 400 dibuixos que el pintor va realitzar com a estudis previs de “Les senyoretes d'Avinyó”.
“Descobrint Picasso”, es titulava la primera tertúlia, tan reeixida que molta gent es va quedar al carrer de Salvador Busquets, fora del local. El mateix títol porta la segona ponència. Alain Moreau, crític d’art, investigador i col·leccionista, “és un ponent de primera línia i l’especialista número 1 del món” en l’artista d’origen malagueny, segons la Sala Paüls. Al bar Culla, a Vallparadís, serà el protagonista de la desena tertúlia del quart cicle de trobades d’aquest tipus que impulsa l'entitat. Alain Moreau va néixer a França però resideix a Barcelona. Sosté que Picasso no es va inspirar en l’art africà per elaborar les cares de “Les senyoretes d'Avinyó” (1907), sinó en l’art romànic català i pirinenc.
Les tertúlies de la Sala Paüls tenen lloc al Culla els últims dijous de mes. La corresponent al desembre, però, serà substituïda, el 16 de desembre (dimecres, 19.30 hores) per una conferència de Jaume Aulet i Albert Vidal sobre “La poesia de Josep Maria de Sagarra i el Poema de Nadal”.