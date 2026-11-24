Hom, si no obté la pertinent informació prèvia, pot pensar que la vintena d’obres de Judit Prat Martí penjades de les parets de la Sala Paüls són una selecció detallada de pintures, per la forma resultant, pel cromatisme irreal, sense estridències, amb impacte dolç. I per una mena de precisió i delimitació d’espais especial. Però no és així: són fotografies tractades amb sistemes digitals; és a dir, creacions noves de matriu fotogràfica, editades. La Masia Freixa té teulada blava i cel groc, i groc és un fragment del Mercat de la Independència. Això, en el que al·ludeix a la ciutat de Judit Prat, Terrassa, però quelcom similar ocorre amb les altres poblacions representades en aquesta exposició singular de l’artista, que és fotògrafa i científica. Chicago, amb deu obres, guanya el primer premi quant a presència, però Terrassa sempre és aquí.
Aquest recorregut geogràfic i sentimental es pot visitar a l’espai expositiu de Vallparadís fins aquest diumenge vinent, 29 de novembre. A Prat la delata el somriure de la sorpresa de sempre. “Està demostrat que experimentar el sentiment de meravella ens aporta molts beneficis: ens fa sentir més feliços, més calmats i més connectats amb el món que ens envolta”, diu. Què vol dir meravellar-se, però? “És un sentiment que solem associar amb allò grandiós: un paisatge immens, una obra impressionant, un fenomen únic. Però potser no cal anar gaire lluny per experimentar-lo. Què passaria si mirem amb una altra perspectiva la ciutat que trepitgem cada dia?”, reflexiona, la pregunta com a resposta.
La bellesa quotidiana
Hi ha fotos de Terrassa, de Chicago, d’Estocolm, de Copenhaguen. La Masia Freixa davant d’un fanal de la gegantesca ciutat del llac Michigan, i d’un gratacel que, després del tractament, s’assembla a una petaca. En la seva fotografia, Prat busca la bellesa quotidiana: “Crec que la bellesa no es limita a allò extraordinari, sinó que també la podem trobar en llocs mundans, si hi parem atenció. A més, si adoptem aquesta nova mirada, podem transformar cada dia en una aventura, cada trajecte en un descobriment”.
Què vol dir meravellar-se, però? “És un sentiment que solem associar amb allò grandiós: un paisatge immens, una obra impressionant, un fenomen únic. Però potser no cal anar gaire lluny per experimentar-lo. Què passaria si mirem amb una altra perspectiva la ciutat que trepitgem cada dia?”, reflexiona, la pregunta com a resposta
El projecte artístic, titulat precisament “Mirades en color (fotografia digital)” va néixer a Chicago. Quan la científica va arribar allà, va començar a explorar la ciutat amb la càmera, com una manera de fer-la seva: “Cada diumenge agafava la bicicleta, triava un barri diferent i em deixava sorprendre per tot allò que hi trobava”. D’aquelles rutes va néixer “Chicago in color”, que per a Judit Prat va ser com un agraïment a la megalòpoli que la va acollir. Però aquell prisma era també el que després li va fer redescobrir Terrassa. Els quatre pilars geogràfics de l’exposició han ensenyat l’artista que la mirada “no depèn d’on ets, sinó de com mires”.
Hi ha fotos de Terrassa, de Chicago, d’Estocolm, de Copenhaguen. La Masia Freixa davant d’un fanal de la gegantesca ciutat del llac Michigan, i d’un gratacel que, després del tractament, s’assembla a una petaca. En la seva fotografia, Prat busca la bellesa quotidiana
Les “Mirades en color” pretenen fomentar “una apreciació més profunda per la teva ciutat”, així com despertar “un esperit d’exploració tant en qui hi ha viscut sempre com en qui acaba d’arribar”. Per tot plegat, Prat convida a l’espectador a explorar el seu entorn amb renovada perspectiva, “plena de color”; a deixar-se sorprendre “per tot allò que encara et queda per descobrir”.
La càmera a l'estada postdoctoral
Aquesta terrassenca nascuda el 1992 va començar l’estudi sistemàtic de la fotografia a Chicago, on va arribar el 2019 per dur a terme una estada postdoctoral al departament d’Astronomia i Astrofísica. El fruit de la captura fotogràfica, “Chicago in Color”, el va publicar “Trope Publishing” el 2024. La seva curiositat amb l’objectiu s’assembla a la que aplica al seu treball científic, que després de Chicago la va portar a Estocolm i a Copenhaguen. En aquestes destinacions va continuar conreant la seva aposta pel minimalisme de la sorpresa amb la qual, també càmera en mà, redescobreix la Terrassa on va créixer.
El tren
Una de les imatges que formen part de la selecció de fotografies de Judit Prat instal·lada a la Sala Paüls pot resultar familiar als visitants. La fotògrafa la va capturar a Chicago, en una estació ferroviària. Aquesta obra de paisatge urbà, “Sèu de vedella comestible”, estava integrada en l’exposició col·lectiva de Nadal 2025, la iniciativa anual de la Sala Paüls que omple aquest espai expositiu de Vallparadís amb aportacions de diversos artistes locals. L’any passat, la Col·lectiva Nadal va reunir 40 peces de 37 creadors de l’escena terrassenca.
La nova mostra, la d'enguany, romandrà a la sala, al carrer de Salvador Busquets, del 4 de desembre al 3 de gener del 2027 i comptarà amb contribucions de 38 artistes, entre els quals Toni Badrinas, Miquel Àngel Gonzàlvez, Mere Làzaro, Josep Antoni Porcel, Stefan Geers, Robert Cabeza, Octavi Intente, Xon Utset o Teresa Jordà Vitó, i amb obres de diferents disciplines artístiques. Com a la resta d’instal·lacions, la col·lectiva es podrà visitar dimarts, dimecres, divendres i dissabtes (de 19.30 a 21 hores) i diumenges (de 12 a 14 hores).