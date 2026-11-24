Esdevindrà com una bestreta, una xerrada per obrir boca abans del concert. Anna Farrés Esteve, soprano i divulgadora musical, pronunciarà aquest dimarts la conferència “El regal de Pau Casals”. Serà a la biblioteca del districte 4 (Bd4), amb entrada gratuïta però amb places limitades. Cal inscripció prèvia per assistir a aquest acte, que començarà a les 17.30 obres i ha estat concebut com un recorregut per l’obra del compositor, el seu llegat musical i la seva relació amb altres creadors del seu temps. La Bd4 ha organitzat l’esdeveniment juntament amb l’Associació Òpera Terrassa.
Amb “El regal de Pau Casals. 150 anys”, els organitzadors presenten “una ocasió per aprofundir en la figura de Pau Casals i començar a gaudir del concert”. Aquest tindrà lloc a l’Auditori Terrassa el diumenge 10 de gener del 2027 (18 hores), amb codirecció musical de Joan Manau. El programa, commemoratiu dels 150 anys del naixement del músic català, interpretarà una mostra de la producció liderística de Casals.
El programa
La primera part del repertori inclourà onze peces de diversos autors: “Lluny de tu”, de Josep Serra (1874–1939); “Melangia”, d’Enric Morera (1865–1942); “Si t'hagués sabut comprendre!”, d’Agustí Borgunyó (1894–1967); “Lliris del Montseny”, d’Adolf Cabané (1911–1993); “És la claror daurada”, de Xavier Turull (1922–2000); “L'ombra”, de Joan Manau Valor (1962); “Damunt de tu només les flors”, de Frederic Mompou (1893–1987); “Maig”, d’ Eduard Toldrà (1895–1962); “Elegia d'una rosa”, de Joaquim Serra (1907–1957); “El sonet dels llavis”, de Joaquim Serra, i “Confidència”, del mateix autor, però amb harmonització de Manuel Oltra.
La segona part la formaran cançons de Pau Casals, començant per un cicle de cançó catalana del 1895 i el 1896, amb aportacions com “El mirall canviant de la mar blava”, “A l'enterrament d'un nin”, “No t'ha trobat” o “Que curtes, vida meva, són les hores. Diverses peces de cors, com “Cor de l'Estel” o “Cor de Glòria” completaran aquesta part, marcada també per peces com "Oració a la Verge de Montserrat" o "Absència".
El director i pianista de l’espectacle serà Joan Manau Valor. La soprano, Marta Esteban. El violoncel·lista, Lluís Heras. L’actuació comptarà amb el Cor Òpera Terrassa, el quartet de corda i Anna Farrés com a presentadora.