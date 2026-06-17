Gala lírica a Terrassa: "És per gaudir de la riquesa i l'emoció"

La Capella del Priorat de Santa Maria oferirà una gala lírica aquest divendres a Terrassa, a les Arenes-La Grípia-Can Montllor.
El concert, que començarà a les 21 hores, es durà a terme a l’Auditori de l’Escola Joaquima de Vedruna de Terrassa. L'accés es farà pel carrer de Tàrrega, 15.
Riquesa
Joan Martínez Colás dirigeix la Capella del Priorat de Santa Maria, que interpretarà àries, duos, trios i cors d’òpera i sarsuela de compositors reconeguts com Tomás Bretón, Giacomo Puccini i Giuseppe Verdi. També s'oferiran peces de Fauré, Beethoven, Gastaldon, Webber, Caccini i Gluck.
La formació afirma que la vetllada ha estat concebuda "per gaudir de la riquesa i l’emoció de la música lírica". Els solistes seran Laia Camps, Merche Handrich, Begoña Tortosa, Rosa Lloveras, Toni Cirera, Raimon Salvat i Josep Garcia.
El concert acabarà amb un refrigeri obert a tots els assistents. L’entrada és gratuïta, lliure fins a exhaurir localitats.