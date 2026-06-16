Anul·lada la reaparició de Código Neurótico a Terrassa

Una intervenció quirúrgica a la qual s’ha de sotmetre el Lolo, el bateria, ha obligat a anul·lar l’esperada reaparició de Codigo Neurótico. La mítica banda terrassenca de punk rock era un dels reclams principals de la Moguda Rock 2026, l’esdeveniment rocker de la Festa Major de Terrassa que se celebra precisament el dia de la inauguració festiva, enguany el divendres 3 de juliol. Els Código seran substituïts per dues bandes reconegudes: Subterrranean i La Inquisición.
Código Neurótico, formació nascuda l’any 1981 a Terrassa i activa fins al 1998, va caure del cartell de la Moguda Rock fa uns dies, quan els seus components van comunicar a l’organització del festival la incidència sobrevinguda. El grup va penjar un comunicat en les seves xarxes socials: “A vegades les coses no surten com un les té previstes. Havíem de pujar a l’escenari a les 23.30 hores del dia 3 de juliol, dins de la Festa Major de Terrassa. Tot estava llest, però les sorpreses arriben soles i una intervenció quirúrgica a la mà del Lolo ens obliga a parar. Res greu, però toca passar per xapa i pintura”.
A la banda li queda “una sensació estranya, de buit”, però també la certesa que tornaran a pujar a un escenari, i que ho faran a Terrassa, la seva ciutat. “Ara toca deixar que cicatritzin les ferides i agafar aire per tornar amb més força”, declara la banda, abans de manifestar el seu agraïment a la Moguda Rock per comptar amb ells i al seu públic “per la comprensió i pel suport de sempre”.
Capdetrons, sí
No sols la reaparició dels Código constituïa el puntal essencial del programa. També, la tornada als escenaris d’una altra banda local de llegenda, en aquest cas capdavantera del heavy rock dels anys 1990: Capdetrons. Es manté la presència de membres d’aquest conjunt a la zona nord de la rambla d’Ègara el 3 de juliol en una nit concebuda no sols com un monument a la història del rock a Terrassa, sinó també com un homenatge a diversos rockers ja desapareguts: Jorge Sánchez, el baixista i cantant dels Código, mort l’any 2022; Xarli Compte (integrant de Capdetrons) i Jordi Turu, terrassenc molt implicat en la cultura local i antic membre de Malabèstia.
La presència de Capdetrons, un altre dels reclams del festival d’enguany, sí que es manté
L’esdeveniment del 3 de juliol començarà a les 19.45 hores, amb la presentació oficial. A les 20 hores està previst el primer concert, de Wicked Dog, que presenten disc: “La Mola mountain rocks”. Una hora després arribarà el torn de Sinónimo de Lukro i per a les 22.10 hores s’ha programat l’aparició de Capdetrons, amb la participació de dos dels seus membres fundadors, Xavi “Monqui” a la bateria i Jepi a la guitarra. El baix de Segu i la guitarra de Juan Feria (tots dos ex d’ADN), així com la veu de Martí Doria (de Doria) completaran la formació. El cartell anuncia per a les 23.15 a Morning Sickness, banda que compta amb el Capitán Vargas i acaba de guanyar el concurs de Rubí organitzat per l’Aurora Music.
Les novetats
L’espectre punk rock el completaran Subterranean i La Inquisición a partir de les 00.20 hores, ja en la matinada del 4 de juliol. Els primers són una versió renovada de Subterranean Kids, banda de hardcore punk procedent de Barcelona, fundada el 1985 i dissolta el 1997. La Inquisición és un grup barceloní de punk amb un missatge que vol fugir dels tòpics del gènere, tot plegat amb una imatgeria “amb reminiscències tenebroses, obscures i dramàtiques, des de les quals, tot i això, es pot albirar una petita llum a la fi del túnel”, diu la banda.