Premi a la publicitat del Festival Jazz Terrassa

La campanya de comunicació del 45è Festival Jazz Terrassa ha estat distingida amb dos guardons als Premis ADG Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual, lliurats aquest passat dijous a la nit en la seva 56a edició al Disseny Hub de Barcelona. Aquests premis, organitzats per l'Associació de Dissenyadors Gràfics i Directors d'Art (ADG-FAD), són el principal reconeixement de la professió i serveixen com a termòmetre anual del disseny i la comunicació visual a Espanya. La campanya reconeguda va ser obra de la companyia Evil Love, fundada i dirigida per terrassencs.
El projecte, concebut sota el lema "What is Jazz?" per l'agència Evil Love, es va alçar amb dues distincions de bronze en dues categories del certamen: l'apartat de campanya gràfica i el de publicitat exterior.
Aquests premis, organitzats per l'Associació de Dissenyadors Gràfics i Directors d'Art (ADG-FAD), són el principal reconeixement de la professió i serveixen com a termòmetre anual del disseny i la comunicació visual a Espanya
D'una banda, el guardó en la categoria de campanya gràfica reconeix com la pregunta "What is Jazz?" es va articular amb força "com el fil conductor de tota la identitat del festival, unint suports físics i digitals". De l'altra, la distinció en l'apartat de publicitat exterior "valora l'impacte visual i el diàleg aconseguit amb l'entorn urbà de Terrassa i el Vallès, on els elements de carrer es van transformar en una conversa directa amb el ciutadà".
Pregunta transformada en proposta artística
El festival buscava una idea potent per atraure nous públics "i projectar la ciutat com un centre internacional del jazz en estat pur". Per aconseguir aquest objectiu, l'agència Evil Love va fugir dels codis promocionals clàssics i va fer bandera "de l'eterna dificultat per definir el gènere, transformant la històrica pregunta 'Què és el jazz?' en una conversa oberta i interactiva, traduïda en la pròpia intervenció artística del cartell". Aquest es va completar amb una performance en directe protagonitzada l'artista urbà Morcky el 7 de novembre passat, amb música (també en directe) del grup Fail Again Ensemble.
El sistema gràfic, que ret homenatge a l’estètica de les portades clàssiques de segells llegendaris com Blue Note o Columbia, es va estendre a tots els punts de contacte, des dels elements de gran format al carrer fins als programes de mà. Amb aquest doble reconeixement als ADG Laus, el Festival Jazz Terrassa assenyala que referma el seu compromís "no només amb la millor música, sinó també amb la cultura visual i la creativitat". El director general d'Evil Love és Aleix Satorras Mas.