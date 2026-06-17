Aquella primera exposició de fa 60 anys a Terrassa

"Exposició, Amigos del Arte de Terrassa. Teresa Jordà, aquarel·les. David Chaler, ceres. Del 18 al 30 de juny del 1966", resava la invitació.
Quina millor manera de celebrar un esdeveniment pictòric, a banda de vital, personal, que pintant? Els artistes David Chaler i Teresa Jordà convertiran aquest dijous els jardins de la Casa Alegre de Sagrera de Terrassa en un estudi especial a l’aire lliure. Allà pintaran a quatre mans una obra de gran format per commemorar el 60è aniversari de la primera exposició que van fer conjuntament a Amics de les Arts. La celebració continuarà a la tarda amb una exposició, una tertúlia, el desmuntatge de l’obra i una projecció.
Un regal
Teresa Jordà i David Chaler crearan la gran peça a la Casa Alegre de Sagrera d’11 a 13 hores. A la tarda, de 18 a 20, la seu d’Amics de les Arts acollirà la resta de propostes. Primer, l’obertura d’una exposició de peces de la dècada dels 60’s i actuals, una mostra que romandrà a la Sala Cardellach d'Amics de les Arts fins dissabte vinent (es pot visitar de 18 a 20 hores).
A continuació, aquest dijous, es realitzarà una tertúlia, moderada per Rosa M. Andrés i Francesc Prats. Per acabar, els artistes procediran a deconstruir l’obra creada al matí i a repartir-ne els fragments entre els assistents a la festa. Unes projeccions i un brindis final acomiadaran la jornada.