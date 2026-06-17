La calor es dispara a les aules de la ciutat: l’Institut Terrassa arriba als 39,7 graus i el Bisbat d’Ègara supera els 36

Com cada juny en els darrers anys, les altes temperatures continuen convertint les aules en espais difícils de suportar en ple final de curs. Aquestes setmanes ha sorgit una plataforma anomenada Aules que Cremen, que s’encarrega de monitoritzar les temperatures de diversos centres catalans, denunciant els casos més extrems. Així, situen alguns centres de la ciutat, com l’Institut Terrassa o el Bisbat d’Ègara, entre els més afectats per l'onada de calor, amb registres que freguen els 40 graus en horari lectiu.
Segons les dades publicades per aquesta iniciativa, l’Institut Terrassa ha registrat aquest dimecres una temperatura de 39,7 graus a les 12.05 hores, una de les més elevades de Catalunya. També destaca el cas de l’escola Bisbat d’Ègara, on els sensors van arribar a detectar fins a 36,4 graus en una de les seves aules ara fa dues setmanes.
La plataforma, que monitoritza prop de 300 centres educatius catalans mitjançant sensors instal·lats per docents i famílies, assegura que aquest dimarts 185 dels 287 centres controlats van superar de manera sostinguda els 30 graus, mentre que 614 de les 628 aules monitorades van sobrepassar aquest llindar. El col·lectiu denuncia que aquestes temperatures vulneren les condicions recomanades per a la salut dels infants i dels professionals dels centres.
Al Bisbat d’Ègara, la directora, Pepi Alcalde, explica que la situació no els ha sorprès. “Vam posar el sensor en una de les aules que sabem que fa moltíssima calor. Ja ho sabíem”, assenyala. El dispositiu es va instal·lar a petició d’algunes famílies preocupades per les condicions de les classes i en el marc de la campanya impulsada per Aules que Cremen.
Alcalde admet que les temperatures registrades són molt elevades. “Sí que és veritat que hem passat molta calor a l’escola, al llarg d’aquesta setmana”, reconeix. Tot i això, també destaca els esforços que s’estan fent per intentar millorar la situació. “L’Ajuntament està posant molt de la seva part per poder climatitzar, dintre de les seves possibilitats, les escoles”, afirma. Així i tot, la directora recorda que la necessitat de climatitzar els centres educatius és una reivindicació que fa temps que arrossega la comunitat educativa. “És una cosa per la qual hem lluitat també aquests dies de vaga. Un dels punts era precisament la climatització dels centres”, explica.
Aules que Cremen assegura que continuarà recollint dades i traslladant-les als organismes competents. La plataforma defensa que, quan se superin els límits establerts, els centres han de poder prendre mesures extraordinàries per protegir la salut de l’alumnat i del personal docent.