Terrassa porta al ple la nova licitació del servei de menjador perquè estigui a punt el curs 2027-2028

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa la maquinària administrativa per adjudicar el nou contracte del servei de menjador escolar de la ciutat. La comissió informativa de Promoció Econòmica i Educació ha aprovat portar al pròxim ple l'inici de l'expedient, que inclou l'informe de necessitat i l'estudi de viabilitat econòmica, de cara a licitar el servei durant el curs vinent. Aquest nou model unificat començarà a aplicar-se a partir del curs 2027-2028, un cop s'esgotin els terminis del contracte vigent, que es prorroga un any.
El document base per a aquesta nova etapa parteix del model de costos de la Generalitat, però s'ha adaptat per millorar les ràtios establertes pel Departament d'Educació i Formació Professional. A més, l'estudi econòmic recull les millores de l'acord laboral del personal de menjadors que s'han assolit després de l'última licitació. En paral·lel, la mateixa comissió ha traslladat a la Junta de Govern l'aprovació de la segona i darrera pròrroga de l'actual contracte amb l'abstenció de PSC i ERC.
Actualment, el servei municipal dona cobertura a 31 centres de la ciutat, concretament 27 escoles d'infantil i primària i quatre instituts-escoles. La principal novetat del pròxim concurs és la incorporació del Centre d'Educació Especial Crespinell. Aquest espai educatiu va passar a ser de titularitat pública el curs 2024-2025 i, fins ara, gestionava els àpats amb un contracte independent al de la resta d'escoles.
Com és habitual en aquestes concessions administratives, el plec preveu la subrogació de tot el personal que ja treballa actualment al servei. El nou acord tindrà una durada de dos cursos escolars, amb la possibilitat d'allargar-lo anualment un màxim de tres anys més.
La regidora d'Educació, Patricia Reche, ha defensat que "la nova licitació és una oportunitat per continuar millorant el servei, incorporant aprenentatges de l'experiència acumulada i adaptant-lo a les necessitats reals dels centres educatius". Sobre el volum i el repte diari de l'encàrrec, Reche ha admès que "parlem d'un servei de grans dimensions, que atén milers d'infants cada dia, i això implica una gestió complexa en la qual, malauradament, poden sorgir incidències". Tot i això, ha volgut remarcar el compromís del govern local insistint que "continuarem treballant per oferir un servei de menjador escolar amb totes les garanties per a l'alumnat i les famílies". En aquest sentit, l'objectiu del consistori és treballar internament les noves clàusules durant el mes de juliol per poder-les compartir i debatre amb la resta de grups municipals a partir del setembre.
Sota la lupa el servei actual
La decisió d'iniciar el tràmit del nou contracte arriba mentre els serveis municipals estan acabant d'analitzar l'informe relatiu a l'expedient obert a l'actual concessionària, l'empresa Mediterranea de Catering SLU, i preveuen compartir aviat el resultat d'aquesta anàlisi amb els grups municipals. Aquesta investigació va arrencar arran de diverses queixes i denúncies per presumptes deficiències en els àpats escolars.
La portaveu d'ERC, Ona Martínez, ha preguntat per què no s'ha començat a treballar en el nou contracte abans d'entrar en aquesta segona pròrroga. En resposta, Patricia Reche ha defensat que l'experiència de la tècnica de menjadors, que treballa exclusivament en el servei des de l'any 2025 per conèixer-ne les vicissituds, serà un dels fonaments per redactar les noves bases. A aquesta visió exhaustiva sobre el terreny, s'hi sumarà també la informació històrica aportada per les comissions de menjador de cada escola, el retorn de les famílies i la feina del servei de projectes i manteniment.
L'aprovació de l'inici de l'expedient de licitació es votarà al Ple ordinari del divendres 26 de juny. Si el dictamen rep llum verda, els Serveis d'Educació redactaran les clàusules definitives per poder obrir el concurs públic el pròxim curs amb la intenció de tenir-lo resolt i adjudicat abans del 30 de juny del 2027.