Tram final del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre

Passat amb escreix l’equador de la programació, el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre encara el seu tram final amb la posada en escena, aquest diumenge vinent, de “Baby shower”, l’obra de Mar Puig que representarà la companyia Amics del Teatre d’Ullastrell. Passat el cap de setmana només quedaran dues funcions, les dues de muntatges que es presenten a concurs: “Brechtíada amb un toc de cabaret!”, de Joan Torrens, i “L’hostalera”, de Carlo Goldoni.
Aquesta és la sinopsi de la representació prevista per a diumenge vinent, a partir de les 18 hores, a la Sala Crespi, al carrer Major de Sant Pere. La Mercè ha decidit que la “baby shower” (festa de rebuda d’un nadó abans del naixement) de la seva filla Bet serà èpica: hi haurà decoració de revista, globus, pastissets a joc i tot sota control. Però quan comencen a arribar les convidades, entre brindis, retrets familiars, sorpreses i diversos secrets que esclaten quan menys toca, “la festa es converteix en un despropòsit on res surt com estava planejat. I potser millor així”.
Després de “Baby shower”, acomiadaran el programa “Brechtíada amb un toc de cabaret!”, un muntatge de la companyia Els Carlins de Manresa, i “L’hostalera”, una funció del grup de teatre El Centre, de Llorenç del Penedès, el 15 i el 22 de març, respectivament
El grup Amics del Teatre d’Ullastrell proposa aquesta comèdia, gènere predominant a la 52a edició del certamen organitzat pel Casal de Sant Pere. El cicle va començar el passat 17 de gener amb una obra fora de concurs, en tractar-se de “Dissabte, diumenge i dilluns”, una creació d’Eduardo de Filippo muntada per Qollunaka Grup de Teatre, integrant del propi casal.
Concurs
El drama “E.R. Actrius, de Josep Maria Benet i Jornet, muntatge del grup Increixendo, de Sant Gregori, va constituir el primer treball presentat a concurs, el 25 de gener. L’1 de febrer es va representar a la Crespi “El crèdit”, de Jordi Galceran, amb la companyia Vada Retro Teatre, que va deixar pas, el 8 de febrer, a “Lava”, un drama de James Fritz representat pel grup Trocateatre de Sant Celoni. El programa del mes de febrer el van completar les funcions de “Tots eren fills meus”, el text d’Arthur Miller portat a escena per la companyia Abraxas de Barcelona; “El setge”, d’Ignasi Garcia Barba, de Pierrot Teatre de Centelles (22 de febrer); i, el cap de setmana passat, “Gustafsson R60”, l’obra de Rosa Molina representada per PAM Teatre i, per tant, fora de concurs també.
