Santiago Rusiñol a Terrassa: "Va saber capturar l’esperit de la seva època amb una mirada crítica i poètica”

Aquest dissabte vinent, a partir de les 20.15 hores, Santiago Rusiñol emprendrà una passejada per Terrassa. Els temps de passeig serà de 50 minuts. En realitat ho farà per un escenari, però si alguna cosa reivindica aquesta revisita a la seva obra és la interpel·lació més enllà de quatre parets i d’un context històric. Per descomptat ben vestit, cap tocat amb barret, barba canuda, el pintor, escriptor, dramaturg i activista cultural recobra presència encarnat per l’actor Àlex Casanovas en una nova entrega del cicle Fem Sala d’Amics de les Arts, que porta a Terrassa “Passejant amb Santiago Rusiñol”, muntatge concebut com “un viatge teatral al cor de l’art i la cultura”.
La producció és de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt. La idea original la va engendrar Emma Escolano, directora d’un muntatge que convida al públic “a redescobrir l’obra i el pensament d’un dels grans referents de la cultura catalana”. Parla de Santiago Rusiñol (Barcelona, 1861-Aranjuez, 1931), “un artista polifacètic que va saber capturar l’esperit de la seva època amb una mirada crítica i poètica”; i d’una funció que valora la vigència dels textos d’un creador polifacètic, utilitzant el llenguatge teatral “com a vehicle per reflexionar sobre temes universals com a la llibertat, l’art i la condició humana”. I aquest viatge al passat empeny al present, per exemple, textos que acaben en màximes fàcilment assumibles avui dia, segons la directora. Les corones que es posen als morts es posen en realitat per als vius que queden aquí, adverteix.
La proposta combina la interpretació de textos de l’autor amb una direcció escènica senzilla
La proposta combina la interpretació magistral de textos de l’autor amb una direcció escènica basada en la senzillesa i l’impacte emocional, girant al voltant de fragments seleccionats de les obres més rellevants de Rusiñol i d’escrits menys coneguts “que sorprenen per la seva vigència”, afegeix Emma Escolano. La selecció musical és de Marc Jubete i el disseny de l’espai sonor, de Joan Barranca. El cicle Fem Sala porta el segell del teatre de qualitat en petit format, i l’obra s’adapta perfectament als cànons. La seva escenografia és minimalista, però evocadora, preparada perquè el públic viatgi per paisatges físics i emocionals “que reflecteixen l’esperit del modernisme català”. La situació sembla clavada per a la seva representació a Terrassa.”El petit format que hem triat ens permet portar l’obra a tot arreu”, sosté la directora.
Matisos
La idea va néixer d’una lectura dramatitzada d’escrits de Rusiñol feta per la Fundació Josep Pla de Palafrugell. “Per què no en fem un petit tastet teatral?”, va pensar Escolano. Casanovas aplica la seva versatilitat proverbial a un mateix personatge tenyint de matisos diversos una interpretació que dona lloc a diversos personatges, a un Rusiñol format per diversos Rusiñol, a una figura clau del modernisme l’obra del qual ens parla “sobre el valor de l’art com a eina de transformació social”. La passejada vol reivindicar el llegat de Rusiñol “i fer-lo accessible a les generacions actuals”. Per això l’àmbit educatiu n’és un dels objectius; per això, segons Escolano, el muntatge és inclusiu i dirigit (gairebé) a totes les edats.
Va ser “un artista polifacètic que va saber capturar l’esperit de la seva època”
“Rusiñol va defensar amb passió la idea que l’art havia de ser un espai de llibertat i autenticitat. Les seves reflexions sobre la societat, plasmades en els seus textos, són una crida a no perdre de vista la humanitat en un món en constant canvi”, manifesten els promotors de l’obra abans de recordar una frase de l’homenatjat: “Només una societat assentada sobre uns valors artístics i culturals ferms, té guanyat el dret a la supervivència”.