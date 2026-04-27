Terrassa celebra el Dia del Jazz i un mes de maig amb artistes internacionals

The Jazz Day Project no és una formació estable (en principi). És un projecte creat exclusivament per al Dia Internacional del Jazz, que és un dia de primavera. Terrassa, de la mà del Club de Jazz i al temple de la Nova Jazz Cava, s'hi suma amb aquest projecte amb un concert amb jam session. Serà aquest dijous, Dia Internacional del Jazz, a les 21.30 hores, al club del passatge de Tete Montoliu.
Enric Alegre dirigeix la formació que obrirà la sessió i que integren una desena de músics: a més del saxofonista Enric Alegre (director de la Fredi's Jazz Band de Matadepera), el conjunt el formen Quim Anglada González (saxo alt i saxo tenor), Roc Badia (saxo tenor), Diego Escolà (saxo baríton), Martí Costalago (trompeta), Lluís Figuerola (trompeta), Manel Piqué (trombó), Gerard Casulleras (piano), Òscar García Banqué (contrabaix) i Àlex Pons (bateria). Tots ells són de Terrassa o Matadepera.
Segons avança el club organitzador, el concert és un homenatge a tres grans compositors i músics de la història del jazz: Paul Gonsalves, Benny Golson i Oliver Nelson, "amb un recull de les seves composicions més emblemàtiques". La d'aquest dijous serà "una nit especial per retre homenatge a aquest llenguatge musical que és el jazz, i a tots els músics que es dediquen, d’alguna manera, a aquest estil i forma de vida".
Tango
La vetllada significarà l'obertura d'un mes ple de propostes de signe divers i amb segell internacional. El 8 de maig, Marcelo Mercadante tornarà a la Nova Jazz Cava amb el seu Quinteto Porteño, una de les formacions principals en la seva trajectòria, que reprèn amb nova embranzida després d’uns anys sense activitat. Bandoneonista i compositor de referència dins del tango contemporani, "Mercadante ha construït un univers sonor propi que, partint de l’herència d’Astor Piazzolla i Dino Saluzzi, explora nous camins expressius amb una veu inconfusible".
És sonoritat de Buenos Aires que ha viatjat molt en el vaixell de la síntesi i l'evolució. Des del seu instrument, el bandoneó, Mercadante "desplega un llenguatge ric i obert que transcendeix els límits del tango tradicional per dialogar amb altres gèneres com el jazz, el flamenc o el folklore", afegeix el club.
Al llarg de la seva trajectòria, el quintet ha estat protagonista de nombroses produccions discogràfiques i ha trepitjat escenaris com el Teatro Español de Madrid, l’Auditori Nacional de Catalunya o l’Opéra de Lyon, així com festivals internacionals a Europa, Àsia i l’Argentina. El seu repertori es construeix a partir d’obres originals que neixen de l’essència del tango però que s’expandeixen cap a territoris contemporanis.
Mercadante ha actuat a Terrassa en més d’una vintena d’ocasions. El Quinteto Porteño, fundat a Barcelona l’any 1999, reuneix músics d’alt nivell com Olvido Lanza al violí, Juan Esteban Cuacci al piano, Viçenç Solsona a la guitarra elèctrica i Emiliano Roca al contrabaix. Un dia abans del concert de Mercadante, el 7 de maig, Antonio Caruso Quartet obrirà la jam session de dijous.
Geni Barry
El vibrafonista Geni Barry torna a la Nova Jazz Cava de Terrassa (el 15 de maig) al capdavant del seu quintet per presentar “Jazz Kaleidoscope”, un projecte que sintetitza amb naturalitat l’essència del seu univers musical: experiència i creativitat. Figura clau del jazz català, ha actuat a Terrassa en més de 60 ocasions. “Jazz Kaleidoscope” es presenta com una proposta dinàmica, on el repertori s'edifica "com un mosaic de colors i textures sonores", segons l'organització. A través d’una selecció que pot incloure estàndards, reinterpretacions i composicions pròpies, el projecte desplega un llenguatge que beu del bebop i el postbop, però que es manté en constant evolució.
Hereu d’una tradició que connecta amb grans noms com Tete Montoliu —amb qui va mantenir una estreta amistat— Barry ha estat influenciat també per figures com Bobby Hutcherson. Amb tot plegat, "construeix un discurs musical ric en matisos, on la improvisació juga un paper central". El dia d'abans hi haurà jam session amb Ara Martí.
Víctor de Diego
El saxofonista Víctor de Diego també aterrarà a la Nova Jazz Cava (el 16 de maig), en el seu cas amb el projecte “Organic”, una proposta en quartet "que posa el focus en la riquesa sonora i rítmica d’una formació amb orgue Hammond". Amb més de 90 actuacions als escenaris terrassencs, De Diego és una de les figures més estretament vinculades a la trajectòria del club.
Format per músics destacats de l’escena barcelonina, "el quartet explora les possibilitats expressives de la combinació saxo, guitarra, orgue i bateria, una instrumentació amb una forta tradició en la història del jazz que aquí es revisita amb una mirada contemporània". El resultat: "Un so compacte i ple de matisos, on el groove, la interacció i la llibertat improvisadora prenen un paper central". Amb una trajectòria iniciada a Bilbao als anys 80 i desenvolupada principalment a Barcelona, Víctor de Diego ha treballat amb figures de primer nivell internacional com Tete Montoliu, Randy Brecker o Bebo Valdés, entre molts d’altres, i ha estat reconegut amb diversos premis.
"Por Paco"
El 17 de maig, la Nova Jazz Cava canviarà de registre, o potser no tant, perquè si alguna cosa va caracteritzar l'insigne músic homenatjat va ser precisament la seva expansió a altres llenguatges. El club jazzístic rebrà "Por Paco", un acurat tribut a Paco de Lucía protagonitzat per Nene Maya al baix, Karlos Nao a la flauta travessera, Javier de la Rosa a la guitarra i José Córdoba "Moskito" a la percussió.
Pybus Groove
El grup Pybus Groove torna a la Nova Jazz Cava (22 de maig) per oferir un concert que celebra l’energia i la vitalitat del jazz-groove, reafirmant-se com una de les formacions de referència del gènere a casa nostra. Liderada pel saxofonista Dave Pybus, figura clau de l’escena de música negra a Barcelona, la banda reprèn el seu projecte després d’uns anys amb la mateixa força i capacitat de connexió que l’han caracteritzat durant més de dues dècades.
Amb una carrera consolidada i centenars de concerts arreu de Catalunya i Espanya, Pybus Groove s’ha convertit en un nom imprescindible dins del circuit, gràcies a un so inconfusible que combina l’esperit improvisador del jazz amb els ritmes més populars de la música negra contemporània.
El seu repertori alterna composicions pròpies amb reinterpretacions de clàssics, construint un directe dinàmic que transita amb naturalitat entre el soul, el funk, el rhythm and blues i pinzellades de hip-hop. Aquesta fusió d’estils defineix una identitat sonora pròpia, marcada pel groove com a element central i motor de la iniciativa.
La seva música es caracteritza per una base rítmica potent, línies de baix marcades i espais oberts a la improvisació col·lectiva. "El retorn de Pybus Groove és, així, una invitació a redescobrir una formació emblemàtica que ha definit el so del jazz-groove en les darreres dues dècades i mitja", subratlla el Club de Jazz Terrassa.
Anggie Obin
El mes de maig també s’obre a noves perspectives de dimensió internacional. La flautista panamenya Anggie Obin, una de les figures emergents de l’escena actual combina talent jove i experiència al seu nou quintet. Formada entre Panamà, Boston i Nova York, a Terrassa es presenta amb un quintet de gran nivell que inclou el saxofonista Bill McHenry, el contrabaixista Masa Kamaguchi, la bateria Estefania Chamorro i la pianista Lucía Fumero. La seva música, marcada per la creativitat i la fusió d’influències que van del jazz a les sonoritats llatines, connecta amb una escena global en constant transformació. Actuarà a la Nova Jazz Cava el 23 de maig.
Rosenberg
El pianista suís Philipp Maria Rosenberg debutarà a Terrassa el 29 de maig amb “Rotwelsch”, un projecte que situa el seu trio dins la nova escena del jazz europeu contemporani. Després d’una intensa gira per diversos països del continent, Rosenberg "arriba amb una proposta refinada i ambiciosa que revisita el repertori de l’opereta europea del segle XIX, establint un diàleg suggerent amb la tradició del Great American Songbook", afirma la presentació del projecte.
L’acompanyen en aquesta aventura el contrabaixista Florian Kolb, també per primera vegada a la ciutat, i el bateria català Jordi Pallarés, músic amb una sòlida trajectòria internacional i una veu pròpia dins del jazz modern. Junts conformen un trio "que aposta per la interacció subtil i molta sensibilitat tímbrica".
La música de Rotwelsch s'aixeca a partir de la reinterpretació d’un repertori històric poc freqüent en el jazz. El resultat és una proposta que combina elegància, risc i creativitat, amb una sonoritat que evoca l’estètica de segells com ECM Records, on el silenci, l’espai i la delicadesa tenen un paper essencial.
Amb una gran capacitat narrativa i un alt nivell interpretatiu, el trio ofereix una experiència musical immersiva. Una vetllada per descobrir noves textures i matisos dins del jazz europeu actual, amb una proposta que destaca per la seva personalitat i coherència artística.
El swing a la Fira Modernista
En el marc de la Fira Modernista de Terrassa, la Nova Jazz Cava acull una proposta "que celebra l’esperit festiu i contagiós del swing". El projecte neix amb la voluntat d’evocar una de les formacions més emblemàtiques de l’Era del Swing: el quintet liderat per Benny Goodman i Lionel Hampton, autèntics referents del jazz dels anys 1940.
Inspirant-se en aquell conjunt històric —que també comptava amb figures com Teddy Wilson, Gene Krupa o Charlie Christian—, el grup recupera un repertori ple d’energia, elegància i ritme, que va marcar una època i va definir el so del swing més popular. Lluny de ser una recreació estricta, Goodman-Hampton Tribute Quintet aposta per una reinterpretació fidel a l’esperit original però oberta a la personalitat dels seus intèrprets.
La proposta, el 9 de maig, combinarà grans clàssics del repertori Goodman-Hampton amb peces vinculades a la tradició jazzística catalana, incorporant composicions associades al vibrafonista Oriol Bordas, figura clau en la difusió d’aquest instrument a Catalunya durant els anys vuitanta.
Ham’s Tribute convida a reviure l’ambient dels clubs i sales de ball de l’època daurada del swing, transportant el públic a un univers sonor ple de vitalitat.
Tribut a Woiski
Terrassa viurà una cita especialment significativa a una figura clau del jazz vocal i de la pedagogia musical al país: Errol Woiski. A partir de les 20 hores del 21 de maig, la Nova Jazz Cava acollirà una trobada amb amics músics, alumnes i companys de professió que volen reconèixer la seva trajectòria i el seu llegat com a mestre.
De nacionalitat holandesa, nascut a Surinam i establert a Barcelona des de mitjan anys 80, Woiski ha desenvolupat una intensa activitat com a docent. La sessió comptarà, entre d’altres, amb la participació de la compositora i pianista Elisabet Raspall, que interpretarà peces del seu treball conjunt amb Woiski.
Tot seguit, la vetllada continuarà amb una jam session oberta conduïda per un trio format per José Alberto Medina al piano, Horacio Fumero al contrabaix i David Xirgu a la bateria, acompanyats de músics convidats.
Nat King Cole
El 30 de maig, el cantant i guitarrista Erwyn Seerutton liderarà aquest elegant tribut a dues de les grans veus del jazz vocal del segle XX: Nat King Cole i Johnny Hartman. Amb una sensibilitat especial per al fraseig i el matís, Seerutton recupera l’essència d’aquests referents amb una proposta que posa el focus en la bellesa de la interpretació.
El projecte, que serà present a Terrassa el 30 de maig, s’articula en format de quartet —veu i guitarra, acompanyat de piano, contrabaix i bateria—, una formació equilibrada que permet recrear amb fidelitat l’atmosfera íntima i sofisticada del jazz clàssic. A través d’un repertori acurat, el concert recorre estàndards i peces emblemàtiques que han marcat la història del gènere.
Amb una trajectòria internacional consolidada, Seerutton" destaca per la seva capacitat d’adaptar-se a diferents formats i contextos, mantenint sempre un alt nivell d’expressivitat i elegància. La seva veu, de timbre càlid i profund, connecta directament amb l’herència dels grans crooners". El 28 de maig, Anna Roales-Nieto Quartet obrirà la jam session.