La sarsuela "Cançó d'amor i de guerra" està a punt d'exhaurir entrades a Terrassa

LaFACT Cultural de Terrassa està a punt d'exhaurir les entrades per a un dels espectacles més esperats de la temporada: la centenària sarsuela "Cançó d’amor i de guerra", que es representarà aquest diumenge 13 de setembre, a partir de les 18 hores, a l'equipament cultural de la rambla d'Ègara. La durada de l'espectacle és de 140 minuts (2 hores i 20 minuts, amb un entreacte de 15 minuts). Els preus van dels 30 als 34 euros.
La popular obra de Rafael Martínez Valls, produïda per Milnotes Produccions, ha estat guardonada amb el Premi Nacional a la Millor Sarsuela 2026 i arriba a Terrassa en el marc de la celebració del 25è aniversari de la companyia. L’espectacle, que no es representava des de l'any 2016, destaca per un imponent desplegament artístic que inclou una orquestra de 17 músics en directe, cors professionals i cos de dansa, entre ells, l’Esbart Dansaire Egarenc.
"Cançó d’amor i de guerra" és una sarsuela catalana que, segons LaFACT, "combina emoció, passió i compromís amb la llibertat". Ambientada al Vallespir durant l’ocupació napoleònica, l’obra
narra la lluita d’un poble dividit entre l’amor i la resistència.
"Milnotes Produccions presenta una relectura escènica rigorosa i emotiva, respectuosa amb l’essència original però renovada en el llenguatge visual i teatral", afegeix la institució. Aquesta versió, produïda en el marc del 25è aniversari de la companyia, "és una aposta per la cultura de proximitat, la música en directe i el patrimoni escènic català, i estarà de gira tot el 2026, entre d’altres
llocs, a la Factoria Cultural de Terrassa".
El muntatge constitueix molt més que una relectura escènica d’una obra clàssica: "És un homenatge al gènere líric català, a la passió pel teatre i a la trajectòria compartida amb artistes, músics, tècnics i públics que han fet possible aquest somni. Amb una direcció artística compromesa, una escenografia immersiva, la direcció musical de Daniel Pérez i la participació de l’orquestra Guest Music, presenten un espectacle cuidat fins al darrer detall. Un projecte viu, pensat per arribar als escenaris d’avui amb qualitat i emoció".
Col·laboracions especials
El projecte compta amb la col·laboració especial de l’Ajuntament de Granollers i del Teatre Auditori de Granollers, que acull la residència artística de l’espectacle. També hi col·laboren l’Institut Ramon Llull, com a entitat educativa de suport, i l’empresa Reckitt.
Fitxa artística
Música: Rafael Martínez Valls.
Llibret: Lluís Capdevila i Víctor Mora. Amb motiu del centenari de l’estrena de la sarsuela "Cançó d’amor i de guerra" (1926–2026).
Direcció artística i general: Joan Garrido García.
Direcció musical: Daniel Pérez.
Direcció de cors: Xavier Dolç.
Orquestra: Levare Produccions.
Repartiment principal
Francina: Isabel Rodríguez.
Eloi: Jesús Piñeiro.
Avi Castellet: Lluís Sintes.
Baldiret: Joan Garrido.
Catrineta: Elena Oliver.
Horaci: Joan Carles Roca.
Ferran: Dani Bernabé.
Hostalera: Neus Garcia.
Batlle Ridau: Miquel Noguera.
Mestre Andreu: Rafael Miralles.
Balandrot: Joan Miquel Rodríguez.
Caporal: Carles Culell.
Galdric: Tom Figueroa.
Garet: Jesús Gabriel.
Recitaire: Elena Codó.
Col·laboracions especials
Cors titulars de la companyia.
Esbart Dansaire de Mollet del Vallès.
Esbart Dansaire Egarenc.