Nova Fira del Llibre en Català a Terrassa: "Fem passos endavant per la consolidació del projecte"

La presència de dues llibreries de la franja de Ponent, a l'Aragó, constitueix una de les novetats de la Fira del Llibre en Català a Terrassa, que arriba enguany a la quarta edició i omplirà el proper 3 d'octubre el raval de Montserrat de volums, parades d'editorials i llibreries, escriptors, música i activitats complementàries. El certamen comptarà aquest any amb 28 paradistes i amb un cartell, dissenyat per l'arquitecta Isabel Serra, inspirat en la Masia Freixa, recognoscible per la seva silueta però amb el seu interior convertit en prestatges replets de llibres. L'escriptora i periodista Laura Piñol inaugurarà l'esdeveniment, que començarà a les 10 i acabarà a les 20 hores. "Fem passos endavant per la consolidació del projecte", afirma l'organització de la fira.
De Bat a Bat Llibres i Llibres de la Vallrovira, totes dues de Calaceit, són els dos establiments convidats a la fira, els organitzadors de la qual han volgut donar suport a les iniciatives d'aquests comerços "i al treball de recuperació i promoció de la llengua i la cultura catalana en aquest territori", segons indica el comunicat de l'organització llegit aquest dimarts per Margarita Marquès, membre de la comissió impulsora del certamen, organitzat per la Comissió de Llengua i Cultura del Consell Local de la República. La presentació s'ha dut a terme a la plaça de la Torre del Castell Palau.
La fira tornarà a disposar dos escenaris al Raval, un davant del Mercat de la Independència un altre a l'atri de l'Ajuntament. Allà es desenvoluparan les activitats complementàries programades per al 3 d'octubre.
De Bat a Bat Llibres i Llibres de la Vallrovira, totes dues de Calaceit, són els dos establiments convidats a la fira
A l'atri de l'edifici consistorial es desplegarà durant el matí una conversa entre l'enginyer Rafel Pla i Jaume Aulet, professor de Literatura Catalana. Pla presentarà el seu projecte Ditijoc, per aprendre dites, refranys i locucions catalanes.
A continuació serà Josep Lluch, filòleg i editor, qui protagonitzarà un col·loqui amb Hèctor Moret, filòleg, investigador i escriptor, sobre "El panorama de la literatura catalana a l'Aragó". La part matinal de la jornada es tancarà amb l'actuació del duet Temps al Temps, format per Josep Guàrdia a la veu i la guitarra i Enric Sunyer a la guitarra. El duo musica poemes d'autors procedents d'ambdós costat de la franja de Ponent, com subratlla la comissió organitzadora. A la tarda es podrà jugar amb un scrabble gegant i gaudir d'una mostra de danses tradicionals publicades en el llibre "Dansem", de Miqui Giménez i interpretades per alumnes de l'escola Tecnos.
L'escenari del Mercat servirà per a les activitats especialment destinades al públic infantil. La "Sobretaula del Món del Còmic" analitzarà l'estat del còmic a casa nostra i la seva importància com a mitjà visual i narratiu. Aquesta proposta està organitzada per la Frikassa i inclourà la participació dels autors Oriol Vlak, Núria sanguino i Marina Vidal; i de l'exdirector de TV3 i director de l'editorial Catway, Josep Vicent Sanchís. La companyia Vet Aquí Que representarà el seu espectacle "Enfilall de contes", mentre que la il·lustradora Carlota Petit dirigirà el taller "Dibuixant amb una mica d'humanitat".
El periodista Xavi Coral conduirà la taula rodona "Llibreters, professionalitat versus algoritme". Els protagonistes: Olga federico, Fe Fernández, Àlvar Masllorens i Enric Pallarès. El debat se centrarà en el paper d'aquestes llibreters "coma conformadors de comunitats lectores". La banda Indubio presentarà el seu darrer disc, "On el món s'atura", en el concert que clourà la fira. El grup el formen Luan Boffi (guitarra), Carles Freixeda (teclats), Eric Mateu (percussió) I Bruno Garcia (veu).
Abans
La fira tindrà una cita prèvia, com a presentació oficial, el dilluns 14 de setembre. Serà a les 19 hores, al Cinema Catalunya, amb el col·loqui "Els joves llegeixen? I tant!", amb la resposta a la pregunta ja inclosa en la convocatòria. El periodista cultural i escriptor terrassenc Marc Cerrudo conversarà amb "bookstagramer" Carla Clavera i amb la bibliotecària Marta Marti sobre la relació de la gent jove amb la lectura i la literatura.
La comissió organitzadora de la fira afirma que fa passos endavant "per la consolidació del projecte, amb la finalitat de que arribi a formar part del calendari cultural habitual de la ciutat". Diverses entitats, llibreries i editorials promouen activitats annexes a la fira abans de la celebració d'aquesta, tant a Terrassa com a poblacions veïnes.
Aquests són els paradistes confirmats:
Llibreries: Abacus, Bambú, Big Paper, Casa del Llibre-El Cau Ple de Lletres, De Bat a Bat Llibres, Els llibres de la Vallrovira, Llibreria Atenea, Llibreria La Temerària, Llibreria Synusia i Nikochan Còmics.
Editorials: Omniabooks, Piolet, Rafael Dalmau, SFabula i Fundació Torre del Paleu.
Entitats: AFA El Cim/Relats Natàlia Sallés, Amics de les Arts i Joventuts Musicals, Arxiu Tobella, Associació El Llibre de la Vida, Associació Frikassa, Ateneu Terrassenc, Català a Terrassa, Centre d'Estudis Històrics, Consell Local de la República, Observatori dels Drets Socials, Òmnium Cultural Terrassa, Plataforma per la Llengua i Tecnos Escola Cooperativa.