Jazz de sempre amb rave a Terrassa?

Poden mesclar jazz de tradició amb ritmes electrònics. Si el futur ja és aquí, pujarà aquest dijous a l’escenari de la Nova Jazz Cava de Terrassa, i no amaga intencions darrere un nom ambigu. La banda es diu El Jazz del Futur i serà l’encarregada d’obrir l’última jam session abans de l’inici del cicle Jazz a la Fresca, que inaugurarà aquest divendres la Big Mama Montse & Captain’s Brotherhood.
El Jazz del Futur és un projecte liderat per joves habituals de les jam session al passatge de Tete Montoliu. La formació, integrada per Tomàs Lloret i Quim Anglada als saxos, Gerard Abad als teclats i Oriol Ventura a la bateria, “explora els punts de trobada entre la tradició del jazz i les sonoritats de la música electrònica”, explica el Club de Jazz Terrassa.
El Jazz del Futur combina instruments acústics, sintetitzadors i samplers per proposar un viatge que connecta les arrels de la música moderna “amb alguns dels seus llenguatges més actuals”
Així doncs, el quartet amalgama el sabor tradicional del swing, amb tots els filtres del temps que s’hi apliquin, amb el rabiós present. Almenys, amb una lectura actual. La història de la música, i no sols del jazz, ha demostrat que ser jove no constitueix requisit únic, ni tan sols preponderant, per llançar-se a aquestes aventures que conjuminen temps i ajunten extrems, però segurament la joventut sí que predisposa a la canalització d’inquietuds com les que orienten aquesta banda.
El Jazz del Futur combina instruments acústics, sintetitzadors i samplers per proposar un viatge que connecta les arrels de la música moderna “amb alguns dels seus llenguatges més actuals”, agreguen els organitzadors del concert en al·ludir a una mirada oberta i creativa “que reivindica el llegat del jazz mentre imagina nous camins”.
Descoberta
Això és: des de Nova Orleans fins a les raves contemporànies d’arreu, el projecte esdevé “una invitació a descobrir plegats com podria sonar el jazz que està per venir”. Més clar, l’aigua. A més del saxo alt, Tomàs Lloret manipula el sintetitzador i el sampler, mentre que a Quim Anglada González li correspon l’aportació amb saxo alt, tenor i soprano. Marc Abad i Oriol Ventura, al teclat i la bateria respectivament, completen la formació del futur.
Poden canviar recerques i connexions en un gènere paradigma de creixement, però el que no canvia gaire és el format de la jornada. I tampoc ha de canviar, ja que el que s’ofereix és precisament una invitació més a la llibertat de creació col·lectiva. Com és habitual, després del concert, la nit continuarà amb la jam session oberta a la Nova Jazz Cava.