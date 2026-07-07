Sara Roy: ""Sempre he estat molt nostàlgica, des dels 10 anys"

Té un estiu atapeït, entre l'agenda de concerts que la portarà per tot Catalunya i l'últim tram de la preparació del seu nou disc, el tercer llarga durada de la seva carrera, que veurà la llum a la tardor. I mentrestant, Sara Roy assaboreix l'èxit de les versions que ha penjat en xarxes en els últims mesos, unes adaptacions al català de dos temes: "La perla", de Rosalía, i "Si antes te hubiera conocido", de Karol G. Ha participat de manera intensa a la Festa Major de Terrassa, com a ciutadana corrent, però també fens tasques d'assessorament d'alguns concerts al parc de Vallparadís.
"Fa anys, potser tres o quatre, que faig versions. El motiu principal està relacionat amb la meva estima per la llengua. Vaig pensar: 'Per què no traduir-les al català, també com a exercici compositiu i per passar-m'ho bé?' Sempre estic amb la guitarra a les mans. I resulta que ha funcionat. Els dos temes han obtingut una gran rebuda, sorprenent. Han servit per donar veu al català. Tenim una llengua tan bonica, que sona tan bé!".
El nou disc d'aquesta artista del Bages, establerta a Matadepera, difereix de l'últim, "Alter ego", que estava adherit al corrent electrònic. Sara Roy torna enrere en un treball "més folkie, amb arrels de la cançó d'autor, mantenint l'essència acústica, la veu airejada i la naturalitat". La compositora destaca "el to orgànic" de l'àlbum, del qual ja ha ofert dos avançaments: "El balcó de geranis" i "Tant de bo poder parar el temps". Just després de l'estiu, quan falti poc per a la presentació de l'àlbum, arribarà un tercer single.
Presentacions
Aquest mes de juliol es realitzaran les mescles del disc i s'enviarà el producte al màster. A l'agost i setembre es durà a terme el contingut audiovisual. Les presentacions es faran a l'octubre, a Catalunya i a la resta d'Espanya. "Molts artistes canten en català amb tota normalitat fora de Catalunya. I els hi funciona, i molt", adverteix.
L'àlbum de moment sense nom (oficial) contindrà, en principi, set cançons. Algunes d'elles viatgen a les arrels de la vida i reflecteixen "l'enyorança de la innocència que es perd", comenta la cantautora
La cantant ha treballat braç a braç amb Jordi Pinyot, músic, productor de confiança "i gran persona" per elaborar un disc el títol del qual manté en secret. No obstant això, la vocalista s'avé a anticipar pinzellades de per on van els trets: "Només puc dir que reflexiona sobre la situació social, sobre un món que sembla que se'n va a la merda, i alhora estableix un paral·lelisme amb aquelles situacions que fan que ens trontollem com a persones".
Molt personal
Aquesta és la base de la unitat conceptual de l'àlbum, un treball "molt personal, el més personal fins ara" que parla del que inquieta a l'autora: "Explico les coses que em passen, que em ressonen per dins i que necessito explicar". I aquest conjunt de coses abasta des de les frustracions personals a les socials "i també les laborals".
L'àlbum de moment sense nom (oficial) contindrà, en principi, set cançons. Algunes d'elles viatgen a les arrels de la vida i reflecteixen "l'enyorança de la innocència que es perd", comenta la cantautora. Les peces recullen l'escalf antic de la llar familiar en contraposició "a les responsabilitats adultes, que cada vegada creixen més i que cada vegada pesen més". El disc parla també d'aquell amor que potser no sorgeix "perquè no ha arribat el seu moment ni el seu espai", i del món que s'estimba. I de la segona pèrdua que consisteix a oblidar la persona estimada.
"Soc molt nostàlgica", confessa Sara Roy López (Manresa, 5 de maig de 1997). Significa això que s'està fent gran? "Sempre he estat nostàlgica, des dels 10 anys", respon la compositora, que va ser membre del grup Macedònia quan era adolescent. Aquella etapa roman sedimentada en les seves cançons, com no. Tot suma en una cantant que porta al món de la música des dels 12 anys: "Allà va començar tot. Allò forma part del meu treball actual. Són també arrels que el sustenten".